稱新冠「武流感」 皇后區社委爆歧視言論 遭委員會除名

胡勃因稱新冠為「武(漢)流感」，被移除社委會。(社委會例會截圖)

皇后區 第五社區委員會一名成員，近日因在例會中稱新冠為「武(漢)流感」(Wu Flu)，被批涉種族歧視 ，遭皇后區長理查茲(Donovan Richards)移出委員會。理查茲表示，在仇亞暴力激增的大背景下，不會容忍這樣助長偏見及仇恨的語言。

在11日舉辦的例會上，社委會成員及皇后區格蘭岱爾(Glendale)居民胡勃(Richard Huber)，發表了兩分鐘質疑新冠疫苗效力的發言，認為注射疫苗會改變DNA序列，健康的人也因此生病或死亡。當他的觀點遭到醫學專家駁斥後，他繼續侃侃而談，並把新冠稱為「武流感」。

「所有你聽說過的所謂的武流感疫苗 ，它似乎可以阻止病毒傳播及感染，但也不是完全正確。」他說。

當時，第五社委會的主席Walter Sanchez以及地區負責人Gary Giordano，並未回應他的言論。社委會的另一成員埃弗斯(Derek Evers)，則在事發後不久譴責了這一言論，他表示，對剛聽到的「精神錯亂」的反疫苗的咆哮不予置評，但譴責其中所使用的種族主義語言，社區委員會不該聽到這樣的言論，所以決定對這一切記錄在案。

兩天後，皇后區長辦公室確認，已經將胡勃從社委會移除，區長理查茲表示，多年來，針對亞裔及其社區的暴力及偏見激增，不會容忍社委會成員使用助長偏見及仇恨的語言，因此將此人移除。根據規定，皇后區的所有社委會成員，必須遵守區長發布的行為準則，以尊重他人及非歧視的方式行事。