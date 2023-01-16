法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍搶走數千元、手機 共犯疑有華人

當日仍有多人在內打牌。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區法拉盛 一處民宅，15日清晨，疑因聚眾打牌，遭持槍團夥搶劫，被搶數千元現金、手機 等隨身財物。知情人士透露，劫匪中有華人 ，疑有人通風報信。現場人員則表示，該處為華人娛樂休閒中心，是首次被搶。

根據市警局，當日早4時30分左右，在富蘭克林大道(Franklin Ave.)近凱辛納大道(Kissena Blvd.)的民宅，至少四名歹徒進入，搶走現金後逃逸。

本報記者走訪案發現場，該棟民宅的一樓及二樓，設麻將桌等娛樂設備，三樓則為公寓房間。15日白天各設備及棋牌桌前都坐滿華人。負責人王先生表示，該棟民宅的大門通常並不上鎖，案發時，搶匪直接入內，在二樓持槍搶劫多位華人，損失數千元、手機等隨身物品，所幸無人受傷。劫犯團夥中有至少兩名華人及兩名外族裔，持四把槍枝。

王先生說，不認識這幾名歹徒，但由於平常該處並無陌生人出入，懷疑劫匪中有華人通風報信。該處作為活動中心已三四年，此前並未發生過搶劫或偷竊案。農曆春節期間治安不太平，會加強防範。

警方表示，截至15日，嫌犯在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。