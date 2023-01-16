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高慧民落軌悲劇周年 父投書紐時：盼紐約重新充滿愛

都會組╱綜合報導
高慧民。取自加州佛利蒙市去年追悼儀式。(本報檔案照)
高慧民。取自加州佛利蒙市去年追悼儀式。(本報檔案照)

40歲高慧民(Michelle Aylssa Go)於時報廣場被精神病遊民推下地鐵鐵軌喪生，事件滿一年。她的父母15日從加州重回事發地追悼愛女，父親高賈斯丁(Justin Go)並投書紐約時報。希望紐約能走出悲傷記憶，重新變成給了女兒許多愛的城市。

投書指，高慧民不是夫妻兩人失去的第一個女兒，他們的次女在嬰兒時夭折，兩起不幸像是生命中的深洞，永遠無法彌補。

女兒對生命充滿熱情，對他人懷抱希望，給了他們許多驚喜。她的生命有三分之一在紐約市度過，畢業於紐約大學商學院，之後任職花旗等公司，並在德勤任資深經理，在紐約青少年聯盟(New York Junior League)當義工，從公司主管到街頭遊民，總是樂於助人。

悲劇傳出時，家人很對新聞流傳之快感到震驚，只希望被永遠記住的是在世時的她，而不是如何離世。她的死也激發許多人撻伐仇恨亞裔犯罪，但兇嫌因精神病無法受審，可能永沒機會知道真相。不幸的是，新聞曾刊登全家出遊照片，謀殺成為家庭永遠的印記。

女兒如果仍在世，也會督促共同打造安全社區；無關政治，而是互相關心，確保不再有家庭因此類暴力失去子女。維護自由的同時，也應確保不會忽略地鐵裡的精神病患。包括住房、治療等，一起找出對策，堅定承諾，才能彰顯女兒的的精神。

地鐵 高慧民 遊民

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