難扛20億 亞當斯德州探庇護客 施壓拜登

亞當斯訪艾爾帕索，與市長利澤爾討論對策。(市長推特)

紐約市庇護 客危機仍在持續，市長亞當斯 (Eric Adams)14日晚抵達中南美移民入境美國的第一站德州艾爾帕索(El Paso)了解情況並看望庇護客；他稱將努力確保庇護客都能在美工作、實現美國夢，但亞當斯仍繼續向總統拜登施壓，希望聯邦政府為紐約提供更多協助。

亞當斯希望維持這一議題的關注度，他14日晚抵達艾爾帕索，與該市民主黨籍市長利澤爾(Oscar Leeser)會面，並走訪邊境臨時安置點；他通過翻譯表示，希望幫助庇護客找到工作實現美國夢，呼籲聯邦政府加速批准庇護客合法工作，受到熱烈歡迎。兩人並討論合作向聯邦政府請求幫助。

離開德州前，亞當斯和利澤爾舉行聯合記者會，亞當斯表示紐約市不會因庇護客危機加重而責難任何邊境城市，「我們要指責的是聯邦政府，因為這是全國問題，必須進行真正的移民改革，確保地方政府不會獨自承擔。」他還抨擊德州州長艾伯特(Greg Abbott)和科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)不尊重庇護城市，未經溝通就將庇護客送往紐約。

根據市府數據，去年以來已有約4萬名庇護客湧入紐約市，導致遊民所系統崩潰，財政吃緊；在前往德州前，亞當斯表示紐約市接收庇護客已經逼近臨界點，現在在艾爾帕索、休士頓、華府、芝加哥和紐約發生的事不公平；上周其中一天就有835名庇護客抵達紐約市，創下危機以來單日新高。