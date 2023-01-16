我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

難扛20億 亞當斯德州探庇護客 施壓拜登

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯訪艾爾帕索，與市長利澤爾討論對策。(市長推特)
亞當斯訪艾爾帕索，與市長利澤爾討論對策。(市長推特)

紐約市庇護客危機仍在持續，市長亞當斯(Eric Adams)14日晚抵達中南美移民入境美國的第一站德州艾爾帕索(El Paso)了解情況並看望庇護客；他稱將努力確保庇護客都能在美工作、實現美國夢，但亞當斯仍繼續向總統拜登施壓，希望聯邦政府為紐約提供更多協助。

亞當斯希望維持這一議題的關注度，他14日晚抵達艾爾帕索，與該市民主黨籍市長利澤爾(Oscar Leeser)會面，並走訪邊境臨時安置點；他通過翻譯表示，希望幫助庇護客找到工作實現美國夢，呼籲聯邦政府加速批准庇護客合法工作，受到熱烈歡迎。兩人並討論合作向聯邦政府請求幫助。

離開德州前，亞當斯和利澤爾舉行聯合記者會，亞當斯表示紐約市不會因庇護客危機加重而責難任何邊境城市，「我們要指責的是聯邦政府，因為這是全國問題，必須進行真正的移民改革，確保地方政府不會獨自承擔。」他還抨擊德州州長艾伯特(Greg Abbott)和科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)不尊重庇護城市，未經溝通就將庇護客送往紐約。

根據市府數據，去年以來已有約4萬名庇護客湧入紐約市，導致遊民所系統崩潰，財政吃緊；在前往德州前，亞當斯表示紐約市接收庇護客已經逼近臨界點，現在在艾爾帕索、休士頓、華府、芝加哥和紐約發生的事不公平；上周其中一天就有835名庇護客抵達紐約市，創下危機以來單日新高。

目前紐約市已設立多個庇護客安置點，根據市府此前的預算報告，預計將導致紐約市在本財年多支出至少10億元，但他隨後改口說，可能花費15至20億元；亞當斯一直表示，希望庇護客可盡快合法開始工作；不過，紐約市無此權限，因此他呼籲拜登協助，減輕紐約市的負擔。根據紐約市酒店協會，市長近日也同意與協會簽署一項2.75億元新合約，協助收容5000名庇護客，尚不清楚多少酒店將參與，但該六個月的合約可以延長，而且不會是高檔酒店。

亞當斯和利澤爾視察美墨邊界。(市長推特)
亞當斯和利澤爾視察美墨邊界。(市長推特)

庇護 紐約市 亞當斯

上一則

史島亂倒垃圾 檢察官出招

下一則

華埠中央街自行車道停滯 法院作梗

延伸閱讀

密件門延燒／拜登連任夢碎？重演柯林頓「電郵門」風暴

密件門延燒／拜登連任夢碎？重演柯林頓「電郵門」風暴
密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室

密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室
亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」
重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎
白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首