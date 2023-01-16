市醫擬供墮胎藥 保守派憂淪流產旅遊城

市衛生局發布公告，將與藥廠簽訂合同購入墮胎藥，由衛生局旗下醫院向民眾提供。(美聯社)

紐約市 衛生局日前發布公告，將與藥廠簽約購入墮胎 藥，由衛生局旗下醫院向民眾提供；保守派人士擔憂，此舉可能讓紐約市成為旅遊墮胎之城。

根據市衛生局與藥廠Nixon-Shane LLC/ R&S Northeast LLC簽訂的合約公告，市府將購買劑量為200毫克的墮胎藥米非司酮(mifepristone)片，此藥通常與米索前列醇(misoprostol)聯合使用，可在受孕頭11周終止妊娠。

最高法院此前推翻羅訴韋德案(Roe vs Wade)，並將是否限制墮胎的權力下放到各州；紐約州 一直支持墮胎，並通過多項支持墮胎的法律，目前州議會正在推動修改州憲法，保護墮胎權。

米非司酮並非緊急避孕藥，可能帶有副作用；衛生局表示，此藥的副作用通常較輕微，可能持續兩天至兩周，症狀可能包括痙攣痛、非經期陰道出血、噁心嘔吐等；衛生局並未透露購買數量以及價格。

批評者表示，市府此舉將讓紐約市成為墮胎旅遊聖地；紐約州天主教協會執行總監包斯特(Dennis Poust)表示，「墮胎是謀殺無辜生命，但不幸的是變成一種社會福利。」

州保守黨主席卡薩(Gerald Kassar)表示，「這完全是在搞墮胎旅遊，紐約在墮胎問題上已經走得太極端；我們尊重生命的神聖尊嚴，相信生命從受孕就開始，政府資金不應用於墮胎。」

衛生局則在一份聲明中回應，「市長亞當斯和衛生局都支持墮胎權，隨著紐約州保護墮胎的法條化，紐約市採取實際行動，為無法在外州墮胎的民眾提供支持。」