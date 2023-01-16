我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

市醫擬供墮胎藥 保守派憂淪流產旅遊城

記者和釗宇／紐約報導
市衛生局發布公告，將與藥廠簽訂合同購入墮胎藥，由衛生局旗下醫院向民眾提供。(美聯社)
市衛生局發布公告，將與藥廠簽訂合同購入墮胎藥，由衛生局旗下醫院向民眾提供。(美聯社)

紐約市衛生局日前發布公告，將與藥廠簽約購入墮胎藥，由衛生局旗下醫院向民眾提供；保守派人士擔憂，此舉可能讓紐約市成為旅遊墮胎之城。

根據市衛生局與藥廠Nixon-Shane LLC/ R&S Northeast LLC簽訂的合約公告，市府將購買劑量為200毫克的墮胎藥米非司酮(mifepristone)片，此藥通常與米索前列醇(misoprostol)聯合使用，可在受孕頭11周終止妊娠。

最高法院此前推翻羅訴韋德案(Roe vs Wade)，並將是否限制墮胎的權力下放到各州；紐約州一直支持墮胎，並通過多項支持墮胎的法律，目前州議會正在推動修改州憲法，保護墮胎權。

米非司酮並非緊急避孕藥，可能帶有副作用；衛生局表示，此藥的副作用通常較輕微，可能持續兩天至兩周，症狀可能包括痙攣痛、非經期陰道出血、噁心嘔吐等；衛生局並未透露購買數量以及價格。

批評者表示，市府此舉將讓紐約市成為墮胎旅遊聖地；紐約州天主教協會執行總監包斯特(Dennis Poust)表示，「墮胎是謀殺無辜生命，但不幸的是變成一種社會福利。」

州保守黨主席卡薩(Gerald Kassar)表示，「這完全是在搞墮胎旅遊，紐約在墮胎問題上已經走得太極端；我們尊重生命的神聖尊嚴，相信生命從受孕就開始，政府資金不應用於墮胎。」

衛生局則在一份聲明中回應，「市長亞當斯和衛生局都支持墮胎權，隨著紐約州保護墮胎的法條化，紐約市採取實際行動，為無法在外州墮胎的民眾提供支持。」

墮胎 紐約市 紐約州

上一則

霍楚促州大、市大 提供墮胎藥

下一則

為下一代而唱 亞裔未來基金會募款

延伸閱讀

亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」
伊州議會通過 保護外州墮胎者免遭跨州訴訟

伊州議會通過 保護外州墮胎者免遭跨州訴訟
墮胎、中國…眾議長麥卡錫列立法優先

墮胎、中國…眾議長麥卡錫列立法優先
CVS和Walgreens連鎖藥店 將申請銷售墮胎藥

CVS和Walgreens連鎖藥店 將申請銷售墮胎藥
「墮胎權屬隱私權」 南卡裁定：禁懷孕6周墮胎違憲

「墮胎權屬隱私權」 南卡裁定：禁懷孕6周墮胎違憲

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首