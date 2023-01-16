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霍楚促州大、市大 提供墮胎藥

記者張心／紐約報導
州長霍楚敦促公立大學為學生提供墮胎藥。（州長辦公室提供）
州長霍楚敦促公立大學為學生提供墮胎藥。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前督促紐約州立大學(SUNY)和市立大學(CUNY)盡快為學生提供墮胎藥(abortion pills)，或將學生引薦至社區健康護理機構進行墮胎。

霍楚在近日的州情咨文中表示，她將全力保證州大和市大的所有分校為學生提供墮胎藥，並將在行政預算中為此提供支持。

2019年州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)、克莉兒(Cordell Cleare)提出「公立學校配備墮胎藥」提案以來，始終在州眾議會被擱置，「我們原本希望僅有州立大學提供，目前決定擴展到市立大學。」

在聯邦最高法院去年6月裁決墮胎並非憲法賦予的權利，紐約州等多州選擇保留墮胎權，部分議員和學生倡議組織強調校園內的墮胎保護至關重要。學生組織生育正義聯盟(Reproductive Justice Collective)聯合創始人拉奧(Nihakira Rao)表示，「雖然墮胎藥在紐約州合法，但能夠光明正大的提供給學生更具意義。」

州大和市大的發言人在州情咨文後表示，將與州長積極合作，確保學生獲得健康的照顧，「所有的健康中心都有醫生，他們至少能給學生開墮胎藥，或把學生轉到附近的醫療機構。」

州長辦公室發言人海思(Hazel Crampton-Hays)透露，愛普斯坦和克莉兒的提案「或許會以行政方式推動，或以立法方式進行。」愛普斯坦預估，該提案可能將獲得500萬元的州府資金，幫助資源不足的學校，尤其是社區大學。

墮胎 紐約州 霍楚

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