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華埠中央街自行車道停滯 法院作梗

記者許君達／紐約報導
中央街位於刑事法院門外的路段，新標線已畫設完畢，法院的車輛繼續壓著網狀線在路邊停車。(記者許君達╱攝影)
中央街位於刑事法院門外的路段，新標線已畫設完畢，法院的車輛繼續壓著網狀線在路邊停車。(記者許君達╱攝影)

市府2021年開始計畫在曼哈頓華埠旁的中央街(Center St)設一條有保護裝置的自行車專用道，原訂於去年執行至今仍未完成。據報導，最大的阻力來自街旁的法院。

市府規畫部門的文件顯示，自行車道將占用中央街位於窩扶街(Worth St.)和堅尼路之間路段的西側路邊空間，與布碌崙(布魯克林)大橋上的自行車道銜接。因自行車道，中央街的其餘部分將重新畫線，減少15個路邊停車位。

記者觀察，這段路的一部分已經施畫好自行車道標線，但車道並未連貫。在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)對面，車輛無視標線，緊靠人行道停車。

這個路段車位僅供有法院專用標識的車輛使用。因車位有限，法院工作人員經常以錐筒占位，也會對違規停車張貼傳單，警告這裡「只為刑事法院的法官保留」。因為自行車道，這些車位將被取消。而本應在去年上路的計畫，在法院與亞當斯市府會面後被推遲。交通局稱，原因是「評估法院周邊的公共安全措施」。

紐約州法院員工工會主席Dennis Quirk稱，工會成員「絕對反對」這條自行車道。認為路邊停車位對法官很重要，因為「他們不喜歡搭火車或大眾運輸工具，碰到那些將在法庭面對的人」。他說，「我不認為他們會把自行車穿越布碌崙大橋的優先權，超過法院的安全。」

市長亞當斯競選時曾承諾建設300哩的自行車專用道，但目前僅實現其中的一小部分。

中央街的這個路段原有兩條行車道及兩條停車道，自行車道施劃完成後，將變為兩條停車道...
中央街的這個路段原有兩條行車道及兩條停車道，自行車道施劃完成後，將變為兩條停車道和一條行車道。（市交通局資料圖）

亞當斯 布碌崙 曼哈頓

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