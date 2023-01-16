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史島亂倒垃圾 檢察官出招

記者胡聲橋／紐約報導
市清潔局與史島檢察官辦公室合作，打擊非法傾倒垃圾。(清潔局提供)
市清潔局與史島檢察官辦公室合作，打擊非法傾倒垃圾。(清潔局提供)

非法傾倒垃圾現象一直困擾著史泰登島。近日，一名當地居民在非法傾倒垃圾時，恰好被史島檢察官辦公室的監控攝像拍下，然後通過市清潔局的官方推特被公之於眾。市清潔局警告說，該男子因為此舉，被罰款4000元，車輛也遭扣押。

市清潔局近日在推特公布的錄像顯示，男子趁著黑夜在當地街頭非法傾倒各種垃圾，同時還不停張望，擔心被發現或被監控錄像拍下。市清潔局在公布該段錄像的推特上還配文：「認識這個小丑嗎？ 他一直在尋找我們的監控攝像頭，但在他看到我們之前，我們已看到他。現在他損失了4000元，且他的車也被臨時扣押了。」清潔局沒有公布這個事件的確切位置，但表示發生在史島阿靈頓(Arlington)附近。

非法傾倒垃圾已成史島的一大禍害。最近在Tompkinsville勝利大道(Victory Boulevard)一個熱鬧的十字路口附近，人們發現20多個裝著垃圾和樹葉的黑色塑膠袋，還有成為垃圾的自行車、躺椅、塑料筐等。另一事件中，在Mariners Harbor，一輛卡車在通過Goethals橋之前，傾倒大量建築垃圾。

近幾個月，市清潔局與史島地區檢察官麥文瀚(McMahon)辦公室合作，通過監控綠像進行調查，發出多份非法傾倒垃圾罰單，並扣押當地非法傾倒垃圾的車輛。監控攝像由麥文瀚辦公室設置。錄像經過調查核實後，市清潔局執法部門就可以開罰單。

推特 檢察官 史泰登島

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