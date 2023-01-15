疫後討好彩頭 寺廟還願、祈福湧人潮

農曆年節將至，不少華人會到寺廟燒香祈福。圖為紐約上州的莊嚴寺。(記者張心／攝影)

對很多華人來說，元旦跨年過後直到農曆新年之前的這段時間，才真正進入年關，從心理到物質上的辭舊迎新剛剛開始。除了貼春聯、買年貨、包紅包、做好菜等等形式上的準備以外，祈福、算命、燒香、供奉這些信仰上的活動也是過年前的重要準備工作。

位於曼哈頓華埠 包厘街的赤松黃大仙廟，是紐約少有的幾座道教廟宇之一。農曆年前，廟門內外的展示桌上擺滿介紹各類兔年運勢的書籍，預告著新年的臨近。廟內，燒香祈福者絡繹不絕，燒香者不僅長者，也有不少年輕人，而且捐功德更多的也是年輕人。

負責人介紹，黃大仙的主要保佑命犯太歲的人凶年平安，而鄰近農曆年節正是還願和謝神的時候；按傳統，新年祈福本應在農曆新年過後，不過現代人生活都忙碌，所以很多人也就二者合一了，來的時候一次性還願和祈願。

在包厘街上的大乘寺是華埠社區規模最大的佛教寺院之一，寺內的消災延壽祈福欄常年寫滿祈福者的名字。工作人員表示，今年的香客數量恢復情況很好，來的人甚至比疫情 爆發前還多。為了更好地響應香客的需求，寺院已計畫在傳統的除夕跨年法會中增加迎財神的環節，以祈求疫情陰影更早消散、華人社區財星高照。

黃大仙廟的負責人說，隨著華埠常住人口的逐漸流失，定期前來進香供奉的人愈來愈少，不過，很多搬走的人，只要有機會到曼哈頓，還都會特意回來拜一拜。