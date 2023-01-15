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走出疫情陰霾社交多 華埠年味濃 紅包春聯買氣好

記者許君達／紐約報導
春節禮品已不再只是華人的文化習俗，各族裔遊客也普遍愛買紅包。(記者許君達/攝影)
春節禮品已不再只是華人的文化習俗，各族裔遊客也普遍愛買紅包。(記者許君達/攝影)

農曆新年將至，紐約華社商戶也開始擺出紅包、春聯、福字等年節飾物及禮品販售；業者表示，疫情和緩後華人走動變多，今年的紅包袋賣得很好；不過由於今年農曆新年與去年底的節日季距離過近，對於年節禮品生意有些影響。

華埠包厘街上的「美麗屋」禮品店從近日開始擺出了各種年節專用貨品，吸引過路各族裔的眼球；從元旦後開始，購買農曆新年裝飾及物品的顧客也明顯增多，即使平日也絡繹不絕。

店主黃先生說，今年紅包賣得最好。一方面原因是紅包製品價格比較低廉，另一方面，也說明了疫情過去以後，人們互相走動送禮更加頻繁，手裡也有閒錢。紅包製品樣式極多，今年店內陳列了約有40種，其中銷路最好的幾款普遍設計美觀、材質較好、個頭較大，當然售價也會高些。這也從一個側面反映了人們今年的消費意願還是比較旺盛的。

黃先生透露，今年其實不是疫後生意反彈的開始。在2021至2022年的跨年季期間，店裡的生意就還不錯，明顯從疫情中復甦；不過，受到2021年下半年國際供應鏈崩潰的衝擊，生意雖好，但對業者來說，貨品成本也高，淨賺的就沒有像表現得那麼好。

今年最流行的紅包款式設計比較精美，用料成本較高，因此價格也會比較貴。一定程度上體...
今年最流行的紅包款式設計比較精美，用料成本較高，因此價格也會比較貴。一定程度上體現了人們的消費欲望比較旺盛。(記者許君達/攝影)

「當時，每個貨櫃的價錢漲到了2萬4000多，往年的正常價格也就在6000左右。而且不僅貴，船期還沒有保證，當時延遲要是再嚴重一點，我一整季的生意就要做不成了」；不過他也說，全球疫情消退後，目前一切都在恢復正常中，貨櫃價格降到了1萬多元，市場的活力也在逐漸回升。

雖然人們的消費意願回來，通貨膨脹導致的消費能力疲弱也一定程度上體現在年禮市場上。位於勿街的「紅蘋果」禮品店店主Jenny表示，紅包和春聯等小件年禮銷售情況還不錯，但她今年進貨的大件飾品，比如燈籠、大型「福」字掛件等，至今還幾乎沒有售出；「只能再等等，看更臨近年節的時候怎麼樣吧。」記者觀察發現，到店的客人通常單筆消費僅在十元左右。

業者也提到，今年春節早，與聖誕和元旦的節日季距離較近，人們在去年底大消費過後，來不及掙回足夠的錢，過春節的時候就只能省著點花。這種自然周期與當下的特殊問題相互結合，對年貨生意有一定的影響。

春節年禮本是華人的傳統習俗，不過現在隨著華埠觀光業的興盛，外族裔在年禮消費的群體中比重也不小。記者觀察到，與滿是漢字的春聯相比，形式簡單含義易懂的紅包很受外族裔歡迎。而Jenny也發現，即使在華人內部，消費意願也有細微的差異。「在美國本地出生的華裔更重視這種族裔上的身分認同，買年貨會很積極。」

華埠年味漸濃，不僅專門的禮品店，其他商家也會擺些年禮出售。(記者許君達/攝影)
華埠年味漸濃，不僅專門的禮品店，其他商家也會擺些年禮出售。(記者許君達/攝影)

疫情 華人 華埠

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