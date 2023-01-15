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曼哈頓下城勝訴開發商 禁建摩天樓

記者張晨／紐約報導
州高等法院日前判決下城海港社區勝訴，禁止開發商將歷史街區污染地改建摩天大樓。(李榮恩辦公室提供)
州高等法院日前判決下城海港社區勝訴，禁止開發商將歷史街區污染地改建摩天大樓。(李榮恩辦公室提供)

曼哈頓下城及下東城長期抵抗開發商興建摩天大樓，以保護當地社區原貌；近日紐約州高等法院裁決海港聯盟(Seaport Coalition)勝訴，禁止水街(Water St.)250號近10億元的開發項目的建設，民選官員除慶祝該勝利，也抨擊地標保護委員會的在通過建案申請上的腐敗行為。

位於下城的水街250號目前為一處空置停車場，其所有者為開放商霍華德休斯公司(The Howard Hughes Corporation)，也為本案被告之一；該公司先後推出了幾個建案，有意將此地改為商住混用的摩天大樓。

但追溯該地的歷史，從19世紀開始，這裡曾是一棟五層高的溫度計加工廠，長時間以來被汞、水銀和汽油等有毒物質包圍；市議員馬泰(Christopher Marte)此前在多次抵抗下東城兩橋社區摩天大樓建案時也多次表示，下城的歷史無法更改，更多的摩天大樓不但會加重環境破壞，老住戶新居民都會被其所害。

水街的建案在去年底被法院叫停，法官表示，原告海港聯盟證實了「市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)幾十年拒絕在同一塊土地上建造類似高層建築的提案後，卻破例批准了該建案。而且委員會也未能就此充分說明，獲批建案與以前其他建案提案的不同之處。」

法官還要求霍華德休斯公司向非營利性組織「南街海港博物館(South Street Seaport Museum)提供4000萬元的資金；並且補充道，「本庭完全支持開發商為博物館提供資金，但這不能作為批准其建造摩天大樓的交換條件。」

眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，這是屬於下城的歷史性勝利，是給周圍社區以抵抗不公平建案的一劑強心針；她也與其他民選官員慶祝，表示周圍多元化的歷史建築、多族裔社區以及學校因此得到了保護；「沒有人應該在如此惡劣的環境中生活、工作甚至接受教育，開發商顧問、委員會顯然沒有盡他們的職責來減輕這些影響。」

州高等法院日前判決下城海港社區勝訴，禁止開發商將歷史街區污染地改建摩天大樓。(截...
州高等法院日前判決下城海港社區勝訴，禁止開發商將歷史街區污染地改建摩天大樓。(截自海港聯盟網站)

博物館 眾議員 紐約州

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