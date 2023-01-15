我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

疑短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

近日在推特上有一篇影片遭到廣泛討論，一名亞裔愛彼迎（Airbnb）房東將房屋出租，卻發現屋內至少五名非洲裔青年男女，把房子弄得一團亂；據稱該名房東試圖要把男女趕出屋外，卻遭其中一名非洲裔重搧耳光；影片短短上傳幾天，就已經吸引2000多萬人觀看。

https://twitter.com/ClownWorld_/status/1613386255999565824?s=20&t=NKLEqLjNJP4MlvoFrU1nkQ

(影音來源：取自推特)

根據影片內容，一群非洲裔青年男女在屋內吵鬧，該名亞裔屋主進到屋內後，很生氣的對這群男女大喊，接著站到人群中間，指著其中一名女性房客，沒想到站在一旁的男性青年突然重重朝他的左臉搧耳光，打到亞裔房東的眼鏡和口罩都掉了下來，而打人者和旁觀者則在旁邊訕笑。

一群非洲裔青年男女把愛彼迎房間弄得一團亂。(截自推特)
一群非洲裔青年男女把愛彼迎房間弄得一團亂。(截自推特)

被打後亞裔房東驚訝地站在牆角手摸著臉，其他青年男女則繼續對他罵髒話，甚至要繼續上前打他；影片中攝影者對著他問：「你要幹嘛？」房東雖然對著青年男女大喊：「出去！」(Out!)，但卻不敢再繼續靠近。

亞裔房東遭房客重搧耳光。(截自推特)
亞裔房東遭房客重搧耳光。(截自推特)

該影片自11日晚11時上傳後，至今已吸引至少2140萬人觀看；影片雖未顯示事件全貌，但仍有不少網友為亞裔房東抱不平，指「現在年輕人不懂的敬老尊賢」，還有「寧願把房子拿去當庇護所也不要當作愛彼迎」，目前愛彼迎官方則未針對該事發表評論。

不過也有網友指該影片發生在芝加哥，緣由是亞裔房東先打了團體中的其中一個人，才遭對方還手搧巴掌；據了解，當地警察局未接獲類似報案。

亞裔房東被打後退到角落不知所措，也不敢再上前理論。(截自推特)
亞裔房東被打後退到角落不知所措，也不敢再上前理論。(截自推特)

房東 亞裔 推特

上一則

新春炮竹文化節 22日吉祥物登場

下一則

曼哈頓下城勝訴開發商 禁建摩天樓

延伸閱讀

20歲體操選手封「美國第一美少女」 狂粉干擾比賽

20歲體操選手封「美國第一美少女」 狂粉干擾比賽
短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光
維族學者遭法警傳喚 因抗議中國被駐法使館報案

維族學者遭法警傳喚 因抗議中國被駐法使館報案
哈利自傳提及航班並不存在 紐西蘭航空發推開他玩笑

哈利自傳提及航班並不存在 紐西蘭航空發推開他玩笑
就是這個眼神 迷因「Popeyes小子」真獲Popeyes贊助

就是這個眼神 迷因「Popeyes小子」真獲Popeyes贊助

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人