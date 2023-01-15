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亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

記者張心／紐約報導
無證客深夜排隊領取救濟物資。(市長辦公室提供)
無證客深夜排隊領取救濟物資。(市長辦公室提供)

紐約市的庇護客危機持續升溫，市長亞當斯(Eric Adams)14日啟程南下墨西哥邊境，考察當地庇護客真實情況；不過該舉卻遭移民維權團體批為「形式主義」，認為亞當斯應好好待在紐約，解決城市問題，而非扮演「國家領導者」的角色。

為安置主要從德州送來的庇護客，紐約市府自今年春季開始加開了74個緊急庇護中心以及四個人道主義救援中心，但缺乏來自聯邦及州的協助，大量的人潮讓紐約市逼近臨界點；亞當斯14日前往德州艾爾帕索(El Paso)，預計將在當地和其他南部邊境考察，並在15日(周日)召開記者會，但更多該行程細節並未披露。

總統拜登不久前才訪問德州艾爾帕索，意在宣傳自己控制邊境無證移民新政；本月他也頒布了上台迄今最嚴格的移民政策，即未經許可越過邊境的特定移民群體，將沒有申請庇護的權利，可以被邊境執法人員送往墨西哥。

亞當斯日前對拜登的移民政策提出多次批評，自稱為「民主黨未來」的他，這次到德州邊境，希望了解當地真實狀況；「我們在無證客身上花的錢、帶給我們納稅人的損失，可能要高達20億元。」

無證客花費已經對紐約市的財政預算造成巨大影響，加劇著全市的經費短缺；「這些錢從我們對學校、對醫院、對治安、對基建等領域中撥出來，但根本上都是我們納稅人的錢，這讓紐約市壓力很大。」

移民維權團體「造路紐約」(Make the Road New York)14日發表聲明，批亞當斯的「南下」是「形式主義」；該組織聯合執行董事羅培茲(Jose Lopez)表示，自己代表2萬5000名成員批評市長的行為，「紐約市不需要市長在邊境大放厥詞，卻讓市民們生活在水深火熱中。他不應該扮演國家政治人物，而應該在紐約市專注解決這裡的問題。」

根據市長辦公室的最新統計，從去年春季開始至今，已有3萬6000名無證客來到紐約市，其中2萬4000人目前還在市區；如今全市遊民所、臨時酒店等已經爆滿。

市長亞當斯為解決紐約市的庇護客危機，14日南下考察美墨邊境。(市長辦公室提供)
市長亞當斯為解決紐約市的庇護客危機，14日南下考察美墨邊境。(市長辦公室提供)

紐約市 邊境 移民

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