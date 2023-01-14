Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

後疫情時代財團摩拳擦掌找尋新商機，「紐約時報 」13日報導，高檔百貨Saks Fifth Avenue所有者哈德遜灣公司(Hudson's Bay Company)將向州府申請，和幾家財力雄厚的財團一同競標賭場經營許可，預備將其位於五大道的旗艦店頂層三層改建為豪華的蒙地卡羅風格賭場。

據瞭解，Saks Fifth Avenue旗艦店賭場將從九樓開始至11樓，約20萬平方呎，設有新迎賓大堂和紅毯入口。哈德遜灣發言人丹澤(Trenesa Danuser)表示，賭場將與旗艦店奢華的建築美學和細節相媲美。

賭場的效果圖顯示，衣著光鮮的人坐在水晶吊燈下的賭桌前，場景類似1960年代時尚的間諜電影；該空間目前被用於折扣賣場和辦公區域。

紐約下州新開放的三張賭場執照，申請者傳言不斷，其中包括大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)以及哈德遜廣場地產開發商The Related Companies等。

除上述競爭者外，雷神證券(Thor Equities)也有意申請於康尼島(Coney Island)建賭場，拉斯維加斯博彩度假公司金沙集團(Las Vegas Sands)也宣布，計畫在長島 納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)近80英畝的場地申請賭場執照；但目前看來，曼哈頓的競標者最多。

此外，據先前報導，尚有獲得牌照呼聲極高的雲頂世界(Resorts World)和米高梅集團控制的皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)：開發商SL Green Realty Corporation和賭場業者凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)積極爭取時報廣場商家支持，擬在百老匯建賭場，但當地人士擔憂賭場將改變社區面貌，讓街道更加擁擠。

Saks Fifth Avenue對申請信心滿滿，丹澤表示，與其他包括龐大開發項目的賭場競標相比，他們的提案相對溫和，不涉及改變大樓面積，可能在不到12個月內完成，其他的方案可能需要數年，這對他們非常有利。