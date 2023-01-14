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蓋威利點足球場 納稅人貼5億？

記者牟蘭／報導
市長同意於威利點建造職業足球場的財稅數字遭質疑，圖為足球場效果圖。(市府提供)
市長同意於威利點建造職業足球場的財稅數字遭質疑，圖為足球場效果圖。(市府提供)

市長亞當斯(Eric Adams)去年宣布毗鄰法拉盛的威利點，將建造全市首座職業足球場，稱不會給市府財政帶來任何負擔，但市獨立預算辦公室(IBO)最新報告顯示，通過估算從中損失的地產稅等，市府估計至少損失5.16億元稅金，以供紐約市足球俱樂部(New York City Football Club)49年租期使用。

紐約時報13日報導指，政府對體育場補貼是敏感問題(Third rail)，經濟學者在調查中稱，在運動產業中使用公共財政，成本遠超公共利益，但政府要員為討好體育愛好者，依舊如故，水牛城比爾隊(Buffalo Bills)運動場，去年得到8.5億元政府建築補貼。

不過，紐約市足球俱樂部在先前的協議中，同意為這個可容納2萬5000人的球館支付7.8億元建築費用，亞當斯對此指，這項建案百分之百由私人經費支持，不會使用納稅人的稅金；但由於市府出租這片土地，而非出售，意味著不會收到任何地產稅。

市獨立預算辦公室，依據若出售這片土地可得到的地產稅計算，指可收取5.16億元稅金，加上通貨膨脹與不確定因素，當局估算出市府49年後的損失為17億元；市獨立預算辦公室代主任史威廷(George Sweeting)表示，「市府聲稱沒資助足球場的說法不成立」。

城市土地經濟發展交易中，最典型的方式是徵收代稅款，在此類情況下，建商需支付代稅款及每年一元租金，但在足球場落成後，無須再支付，只需支付每年50萬元租金，49年總計約400萬元。

紐約市足球俱樂部目前由阿聯酋副總理Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan與紐約洋基(New York Yankees)共同持有，僅阿聯酋副總理家族身家就有約3000億元，足球場另兩家建商為Related Companies和Sterling Equities，兩家公司的老闆身家分別為120億元與24億元。

此外，在清除威利點修車店與工廠前，市府要花費2到3億元，改善當地的基建；對此市長發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，這個分析基於不存在的前提，指該建案將帶來60億元經濟活動，1萬4000個工作機會與2500個平價屋，稱上述論述不可信。

足球 紐約市 預算

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