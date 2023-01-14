我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

紐約客談／糟蹋食物 庇護客應惜福

紐約客談

市長亞當斯再次提出紐約市收容中南美洲庇護客的財務負擔及資源危機，要求總統、州長援助，新財年預算中也為此暫時撥出上億元，等待聯邦之後彌補此財務缺口。經費包含食衣住行、醫療、教育等，十足展現紐約市作為無證移民庇護城的人道精神。

但媒體近日爆料，時報廣場附近一間有上千房間、收容這些庇護客的大型酒店，每間房每晚要價400至500元，但政府及委外業者每天送來的三明治等食物被大量丟棄，理由是吃不慣，寧可在沒有廚具的客房私自烹煮。酒店人員估計，每天約丟掉15至20個大型垃圾袋食物，每袋約60磅。雖不知每餐成本，但依學校午餐傳統，人工占大半，品質自然是能吃就好。

紐約目前租用四間類似的大型酒店、71間小型酒店，當中收容了約2萬6000名庇護客。酒店並不管制進出，也不限制飲酒，所以前一陣子世足賽及跨年，酒店傳出派對失控、鬥毆等事件。市警必須協助維安，市衛生局也每天派人清理，據說飯店人員則忙於沒收違規烹飪用具，勸阻室內吸菸。這些加熱器具，常被藏在窗簾裡，吸菸時警鈴大作，也視若無睹。若不慎起火，大樓要疏散，將是場噩夢。只能說，某些人享受各種福利，卻不知自律，惹人側目。

這並非不同情庇護客及無辜兒童的處境，但有時身在福中應知福。否則，如何能期待其他捐贈援助與民意支持。而一如既往，每逢急難，常見政府閉者眼睛灑錢，業者趁機賺災難財，左派議員討好特定弱勢群體，視而不見，背棄監督職責，納稅人淪為最大受害者，只能等下次選舉再算帳。

庇護 紐約市 亞當斯

上一則

亞裔女地鐵遇搶劫 臉手割傷 手機被搶

下一則

911系統大升級 可視訊準確定位

延伸閱讀

新財年預算 1027億再創紀錄

新財年預算 1027億再創紀錄
美國浙江溫州工商總會慶26周年 亞當斯表彰

美國浙江溫州工商總會慶26周年 亞當斯表彰
紐約客談／亞當斯為何甩鍋白思豪？

紐約客談／亞當斯為何甩鍋白思豪？
亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降
庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款