紐約客談／糟蹋食物 庇護客應惜福
市長亞當斯再次提出紐約市收容中南美洲庇護客的財務負擔及資源危機，要求總統、州長援助，新財年預算中也為此暫時撥出上億元，等待聯邦之後彌補此財務缺口。經費包含食衣住行、醫療、教育等，十足展現紐約市作為無證移民庇護城的人道精神。
但媒體近日爆料，時報廣場附近一間有上千房間、收容這些庇護客的大型酒店，每間房每晚要價400至500元，但政府及委外業者每天送來的三明治等食物被大量丟棄，理由是吃不慣，寧可在沒有廚具的客房私自烹煮。酒店人員估計，每天約丟掉15至20個大型垃圾袋食物，每袋約60磅。雖不知每餐成本，但依學校午餐傳統，人工占大半，品質自然是能吃就好。
紐約目前租用四間類似的大型酒店、71間小型酒店，當中收容了約2萬6000名庇護客。酒店並不管制進出，也不限制飲酒，所以前一陣子世足賽及跨年，酒店傳出派對失控、鬥毆等事件。市警必須協助維安，市衛生局也每天派人清理，據說飯店人員則忙於沒收違規烹飪用具，勸阻室內吸菸。這些加熱器具，常被藏在窗簾裡，吸菸時警鈴大作，也視若無睹。若不慎起火，大樓要疏散，將是場噩夢。只能說，某些人享受各種福利，卻不知自律，惹人側目。
這並非不同情庇護客及無辜兒童的處境，但有時身在福中應知福。否則，如何能期待其他捐贈援助與民意支持。而一如既往，每逢急難，常見政府閉者眼睛灑錢，業者趁機賺災難財，左派議員討好特定弱勢群體，視而不見，背棄監督職責，納稅人淪為最大受害者，只能等下次選舉再算帳。
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