紐約客談／糟蹋食物 庇護客應惜福

市長亞當斯 再次提出紐約市 收容中南美洲庇護 客的財務負擔及資源危機，要求總統、州長援助，新財年預算中也為此暫時撥出上億元，等待聯邦之後彌補此財務缺口。經費包含食衣住行、醫療、教育等，十足展現紐約市作為無證移民庇護城的人道精神。

但媒體近日爆料，時報廣場附近一間有上千房間、收容這些庇護客的大型酒店，每間房每晚要價400至500元，但政府及委外業者每天送來的三明治等食物被大量丟棄，理由是吃不慣，寧可在沒有廚具的客房私自烹煮。酒店人員估計，每天約丟掉15至20個大型垃圾袋食物，每袋約60磅。雖不知每餐成本，但依學校午餐傳統，人工占大半，品質自然是能吃就好。

紐約目前租用四間類似的大型酒店、71間小型酒店，當中收容了約2萬6000名庇護客。酒店並不管制進出，也不限制飲酒，所以前一陣子世足賽及跨年，酒店傳出派對失控、鬥毆等事件。市警必須協助維安，市衛生局也每天派人清理，據說飯店人員則忙於沒收違規烹飪用具，勸阻室內吸菸。這些加熱器具，常被藏在窗簾裡，吸菸時警鈴大作，也視若無睹。若不慎起火，大樓要疏散，將是場噩夢。只能說，某些人享受各種福利，卻不知自律，惹人側目。

這並非不同情庇護客及無辜兒童的處境，但有時身在福中應知福。否則，如何能期待其他捐贈援助與民意支持。而一如既往，每逢急難，常見政府閉者眼睛灑錢，業者趁機賺災難財，左派議員討好特定弱勢群體，視而不見，背棄監督職責，納稅人淪為最大受害者，只能等下次選舉再算帳。