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友人反目 3男亮槍搶2華女 1落網涉11案

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛40路一間公寓日前發生持槍搶案；圖為案發地點附近。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛40路一間公寓日前發生持槍搶案；圖為案發地點附近。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛40路一間公寓日前兩名華女被三名男性友人持槍搶劫，市警109分局當天在附近逮捕一名涉非法持武男子，後證實是此案的嫌犯，據悉涉及至少11起模式搶案，交保候審期間並涉多案，此案法官提高保釋門檻。

根據警方消息，兩名華女於11日報案，指8日晚約10時半，被三名男子在40路的住處打劫；受害人指，她們邀請三名男性友人到家中聚會，期間發生爭執，兩人要求對方離開，但遭拒絕，對方持槍脅迫她們交出錢財，兩人交出400元後，三男逃之夭夭。

警方隨後在凱辛納大道交巴克萊大道附近，發現一名行蹤可疑男子，看到警員企圖逃離現場，警方見狀立即逮捕，在他的身上發現假手槍、伸縮警棍與匕首，以非法持有武器等罪逮捕，隨後證實該男子是當日搶匪之一，以搶劫等罪將他移送法辦。

警方指，被捕男子是22歲的范麥克(Michael Fan，姓名皆音譯)，曾因涉嫌多起搶劫、盜竊與攻擊等罪被捕，就在這起案件發生三天前，他與兩名同夥涉嫌身穿黑色滑雪服並戴黑色口罩，攻擊凱辛納大道一家中餐廳華人店主，三人椅子毆打受害人，並損壞店內財物。

范麥克因涉嫌重竊與搶劫在去年多次被捕，他在去年7月曾因涉嫌非法持有盜竊的信用卡與1000元以上的贓物被捕控罪，免保候審；8月因重竊被捕，一元交保；還涉嫌多起搶案，警方指他已被捕14次，其中11起涉及模式搶案。

法院消息指，范麥克12日過堂，被控一級與二級搶劫、一級與二級盜竊與四級重竊罪，法官將他的保釋金定為15萬元財產或5萬元現金，至截稿前，尚未交保，下次上庭時間為2月6日。

法拉盛40路一間公寓日前發生持槍搶案；圖為案發地點附近。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛40路一間公寓日前發生持槍搶案；圖為案發地點附近。(記者牟蘭／攝影)

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