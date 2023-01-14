我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

911系統大升級 可視訊準確定位

記者張晨／紐約報導
紐約市911報警系統大改升級，可傳簡訊、視頻及準確定位。(記者張晨╱攝影)
紐約市911報警系統大改升級，可傳簡訊、視頻及準確定位。(記者張晨╱攝影)

紐約市信息技術和電信部(NYC Office of Technology and Innovation，簡稱OTI)與紐約市警近日就911報警系統進行升級——這項名為「新代911」(Next Generation 911)的新系統，將允許報警人發送簡訊和現場錄像等，幫助一線人員更及時、具體了解情況。

市警表示，去年有近900萬市民撥打911報警，但在緊急情況下，口頭描述略顯過時，有些人因緊張並不能描述清楚突發狀況，反而浪費珍貴的出警、救援時間。

OTI表示，升級後的新技術可以讓人們更輕鬆、便捷的報告緊急事件；首席技術官馬修·弗雷澤(Matthew Fraser)說，部門還將引入接收視頻的功能，無論民眾是想分享視頻信息還是直播，都能被報警中心接收。

他指出，OTI對911升級總預算近3億元；並有望與市警的槍擊探測器和監控攝像頭等技術兼容，早期階段可能在2024年底完成；除了市警之外，還在與消防部門合作。

其餘升級還包括，加強共享911系統的所有公共安全機構之間的溝通、升級相鄰轄區間的呼叫線路、以及更準確識別報警人的位置。

紐約市 預算 槍擊

上一則

紐約客談／糟蹋食物 庇護客應惜福

下一則

紐約冬季餐館周揭幕 490家餐廳任選

延伸閱讀

紐約市911報警系統大升級 可傳簡訊、視頻及準確定位

紐約市911報警系統大升級 可傳簡訊、視頻及準確定位
春節放假 紐約議會公聽熱烈

春節放假 紐約議會公聽熱烈
尹錫悅自主擁核論惹議 幕僚滅火：前提是北韓威脅升級

尹錫悅自主擁核論惹議 幕僚滅火：前提是北韓威脅升級
羽球／戴資穎拚大馬第5冠 先打台灣內戰

羽球／戴資穎拚大馬第5冠 先打台灣內戰
1/6暴亂兩周年 華府國會山莊安保升級

1/6暴亂兩周年 華府國會山莊安保升級

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款