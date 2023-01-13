談判大獲全勝 護士罷工結束

霍楚清晨趕到西奈山醫院迎接護士凱旋。(紐約護士工會推特)

在與院方的談判獲得重大進展之後，紐約兩大醫院系統的逾7000名護士從12日早間開始結束罷工 ，回到工作崗位。州長霍楚 表示歡迎，並說護士們獲得的勝利「當之無愧」。

被罷工波及的布朗士 蒙特費爾醫療中心（Montefiore Medical Center）和曼哈頓西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）在11日夜間分別與護士工會達成了臨時協議，兩院院方都做出了重大讓步。

根據蒙特費爾醫院公布的協議內容，院方除了落實先前已做出的加薪19%和超過同行機構的福利的承諾外，還計畫新增170多個新的護理職位，以及更長遠的招聘計劃。此外，院方還進一步開出承諾：翻新急診科，重新開放已經關閉的院內空間以容納更多的床位，使病人不用繼續住在走廊裡。協議中的條款包括，如果院方無法實現承諾，管理層將受到經濟處罰。

西奈山醫院沒有公布協議的具體漲薪額度，但表示其水平與另外八家與護士達成了協議的同行相當。另外，西奈山承諾為急診室中的護士與病患比例設定上限，使護士不必在過勞和安全無法保障的情況下工作。

臨時協議需要待護士表決通過後方能生效，但達成的條件已足以使罷工結束。紐約護士工會（NYSNA）宣布，這是一場「巨大的勝利」，護士們的團結和押上一切的勇氣讓他們得到了他們最需要的。「今天，我們可以昂首挺胸地返回工作崗位。」參與罷工的護士也表示很高興能帶著勝利重返崗位。

霍楚於12日早7時罷工結束時趕到西奈山醫院，迎接凱旋的護士。霍楚同時也對在罷工期間在醫院裡的衛生部團隊表達了感謝。