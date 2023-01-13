法拉盛農曆新年花車遊行 1月21日登場

法拉盛「農曆新年遊行」將於21日登場，圖為活動籌備委員會與民代合影。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 「農曆新年遊行 」將於21日(周六，大年30)登場，活動籌備委員會指，今年將由約20輛花車及逾50隊伍組成，室內活動將在天廣地(Tangram)舉辦，取消放鞭炮，期盼一掃疫情陰霾，兔年帶來鴻運。

法拉盛華商會理事長王耀明表示，春節遊行由1996年延續至今，路線與往年相同，主舞台設於緬街交凱辛納大道，室內慶祝活動將首次設於天廣新天地，不僅限於亞裔 社區，是整個紐約市的盛會。

華商會首席顧問杜彼得表示，遊行每年吸引上萬民眾參與，疫情爆發後，仇亞風氣四起，希望通過活動，讓外族裔看到亞裔是美國的一部分，了解社區文化與貢獻；今年除亞裔，還邀請其他族裔參與，共襄盛舉。

遊行上午11時開始，從法拉盛37大道夾友聯街路口向南，經109分局一路直行至三福大道右轉，接著再右轉入緬街向北，行至39大道後右轉，抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)，室內活動將於下午1時到3時在39大道133-33號的天廣地舉辦，將帶來數十個表演。

市警109分局社區事務聯絡官黃凌欽指，羅斯福大道與北方大道之間的友聯街將於當天早8時30分起禁行車輛，友聯街及緬街之間三福大道、三福大道及北方大道之間緬街、王子街及邦恩街間羅斯福大道、緬街及友聯街間39大道、138街及緬街間38大道與緬街及邦恩街間37大道將於上午11時30分起禁車。

警方提醒，若看到禁止周六停車標識，車主應提前移車，警方將在21日凌晨12時開始開始拖車，遊行路線的公車都將改道，並將在遊行結束後恢復，遊行期間，公車臨時站點將設於羅斯福大道及巴克萊大道之間的邦恩街。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、曲怡文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀與李琳達 、皇后區副區長楊艾妮(Ebony Young)、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan等出席會議支持。