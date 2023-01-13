春節放假 紐約議會公聽熱烈

市議會12日舉行公聽會，審議由市議員馬泰和黃敏儀提出的呼籲將農曆新年設為紐約市和聯邦公共假日的決議案，近百社區人士出席力挺。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 議會文化事務、圖書館和國際團體關係委員會和移民委員會12日舉行聯合公聽會，審議由市議員馬泰(Chris Marte)和黃敏儀提出的呼籲將農曆新年設為紐約市和聯邦公共假日的決議案，近百名華裔 社區人士出席相挺。

文化事務、圖書館和國際團體關係委員會主席是擁有四分之一華裔血統的市議員奧賽(Chi Osse)，他表示，祖母來自香港，春節是他每年都要慶祝的節日，紐約市、州和聯邦應當把春節設為公共假期。

馬泰在決議案中呼籲市府將春節設為合法公共假期，公校在每年春節應當放假；他表示，春節在中國已經有4000年歷史，也是東亞和東南亞多國重要節日；紐約市每年有約150萬亞裔 慶祝春節，華社舉行慶祝活動，各族裔體驗亞洲文化，也提振小商家生意。

馬泰說，前市長白思豪(Bill de Blasio)2015年已指定春節作為公校假日；然而，今年因逢周日，教育局未能執行，造成華裔社區不滿；「希望市議會通過決議案，不只作為公校假日，也設為紐約市公共假日，承認亞裔社區在紐約市的重要地位。」

馬泰在決議案中呼籲市府將春節設為合法公共假期，公校在每年春節應當放假。（記者和釗宇／攝影）

市議員黃敏儀也提出決議案，呼籲國會通過由紐約州眾議員孟昭文提出的「農曆新年」(Lunar New Year Act)H.R.6525提案，設為聯邦假日，並呼籲拜登總統簽署；她表示，無論在美國還是紐約市，亞裔都是人口增長速度最快的族裔；而且仇亞犯罪橫行，此舉將有助提高對亞裔貢獻的認可。

黃敏儀提出決議案，呼籲國會通過由紐約州華裔眾議員孟昭文提出的「農曆新年」H.R.6525提案，將農曆新年設為聯邦假日。（記者和釗宇／攝影）