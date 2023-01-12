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紐約州新建築 擬率先禁用瓦斯爐 各方反應不一

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)在首次州情咨文中提議，紐約州將在全國率先禁止在新建築中使用瓦斯，以此作為應對氣候變遷的一種方式。各方對此反應不一。

州長霍楚提案2025年底起逐年上路

依照霍楚的提案，紐約州將在2025年底前禁止在新建小型建築中使用瓦斯，2028年底前禁止在新建大型建築中使用瓦斯，紐約還計畫從2030年開始禁止銷售任何新瓦斯爐。

霍楚表示，紐約州的房屋是最大的溫室氣體排放源，占總量的三分之一。過去十年，普遍轉向天然氣而不是煤炭發電，遏制了美國的二氧化碳排放。現在，環保人士和政府官員批評瓦斯主要成分甲烷本身就是一種溫室氣體，而且深受廚師喜愛的瓦斯爐會洩漏甲烷和氮氧化物，引發氣喘和其他呼吸問題。霍楚說，禁止在建築物中使用瓦斯是減少碳排放和保護公眾健康的必要步驟。

近年來，紐約和舊金山等城市已經頒布了對新建築中使用燃氣設備的禁令，加州也正在考慮禁用瓦斯設備的全州提案，該案建議的生效期是2030年。

近日禁用瓦斯爐的說法，引起瓦斯業者和反對者的反擊，有20多個州通過法律，阻止各城市通過此類禁令。瓦斯業者認為，瓦斯有害健康的擔憂沒有根據，禁止使用天然氣也會加大消費者的開支。

曼欽：聯邦政府沒資格告訴我們如何煮飯

美國瓦斯協會負責能源市場和分析的副主席梅耶（Richard Meyer）表示，任何禁止瓦斯爐的做法都會讓每天使用這種基本燃料的1.87億美國人感到不安。

彭博日前報導，美國消費品安全委員會考慮全面禁止使用瓦斯爐。西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）在推文中憤怒回應，這一潛在舉措是「災難的源頭」，聯邦政府沒有資格告訴美國家庭如何煮飯。

紐約州 霍楚 西維吉尼亞州

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