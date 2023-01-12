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紐約市遊民所相繼爆滿 庇護客求「住」無門

記者張心／紐約報導
無證移民危機愈演愈烈，紐約市遊民所相繼爆滿。（市長辦公室提供）
無證移民危機愈演愈烈，紐約市遊民所相繼爆滿。（市長辦公室提供）

中南美洲跨境庇護客危機，紐約市遊民所相繼爆滿，市長亞當斯(Eric Adams)呼籲聯邦「加碼」15億援助。紐約郵報11日則爆料，時報廣場附近收容庇護客的四星級酒店Row NYC hotel，每間房每晚500元，酒店員工透露政府提供的食物每天大量遭丟棄，他們寧可自己烹調家鄉味食物，被指浪費納稅人金錢。警方也透露，酒店大廳有人飲酒、跳舞開派對。市府對此暫未回應。

為他們提供容身之處的遊民所、臨時酒店等相繼滿員。亞當斯近日表示已經沒有空間。據市府統計，自去年6月以來，已有超過3萬6400名無證客來到紐約。全市遊民所爆滿。曼哈頓多家臨時酒店和遊民所門口公告「我們已經滿員了」。其中，位於31街的酒店The Wolcott表示，「這裡將無限期關閉，不對暫住的客人開放。」；另外兩家大型遊民所The Row酒店和Watson酒店，也掛出停業通知，拒絕新庇護客入住。

有人順利入住，也有人被拒絕。「遊民所要我們回紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)，但我們回去後，巴士站的員工又要我們去遊民所。」一無證客表示，自己的女兒發燒，她打遍遊民所電話，得到的都是客滿通知，「我們真的很需要住所。」

遊民 庇護 亞當斯

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