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華埠拘留所啟動拆除 許可證未齊備 進度或延宕

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)

市設計和建築局(Department of Design and Construction)11日舉行線上會議，向華埠社區說明曼哈頓拘留所(Manhattan Detention Center)拆除進度；負責拆除的建築公司表示，目前正進行臨時安全通道施工及處理噪音和有害物質的工作，並已開始拆除人行天橋。

曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍...
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)

市府為該項目聘請的諮詢公司AECOM工程師麥西爾(Lauren Micir)表示，拆除項目預計將影響的93棟住宅樓和260戶小商家，在拆除開始前對周邊居民和小商家進行充分的宣傳，大多數小商家都可收到施工的每周公告和更新通知。

曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道施工及處理噪音和有害物質，但許...
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道施工及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。（視頻截圖）

施工公司Gramercy的主管皮特森(Richard Peterson)則表示，目前已完成現場評估調查以及場地圍欄、人行道棚，正進行臨時安全通道施工及噪音和有害物質處理的工作；拆除工作去年12月已經開始，預計將持續至2024年4月，目前開始拆除連接兩座建築的白街人行天橋，其他拆除細節將於下次會議說明；不過，他也表示，拆除工作所需要的許可證種類繁多，目前並未拿到所有需要的許可證。

曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍...
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)

此外，施工團隊也聘請了市衛生局專家，控制了工地內的害蟲和鼠患，未來每月都將檢查；施工現場已安裝四個噪音和空氣微粒監測站，確保噪音和空氣汙染不會超標，到目前為止，施工現場的噪音均未超過80分貝；目前石棉清除工作仍在進行，空氣汙染未超過施工前的水平。

麥西爾表示，新建監獄的承包商目前還未確定，目前遴選工作仍處於保密階段，確定後將公...
麥西爾表示，新建監獄的承包商目前還未確定，目前遴選工作仍處於保密階段，確定後將公示。（視頻截圖）

麥西爾表示，新建監獄的承包商目前還未確定，目前遴選工作仍處於保密階段，確定後將公布；鄰里通訊委員會(Neighborhood Advisory Board)將於1月24日舉行的季度會議上繼續公布更多信息，市府未來也將在社區委員會更新施工進度。

施工及安全規畫圖。(視頻截圖)
施工及安全規畫圖。(視頻截圖)
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍...
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍...
曼哈頓拘留所拆除工作仍在進行，目前安裝臨時安全通道及處理噪音和有害物質，但許可仍未申請齊全。(記者和釗宇／攝影)

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