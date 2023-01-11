霍楚發布2023年州情咨文 擬推增加住房、提高最低時薪

霍楚10日在州議會發表2023年州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)10日在州議會發表2023年州情咨文，提出計畫按照物價漲幅調整最低時薪 ，緩解通膨壓力，未來十年新增80萬套住房，並設定社區每年將住房數量增加3%的指標；不過，民眾最關心的治安問題，霍楚未能在收緊保釋制度上大膽改革，僅提出繼續增加法官的自由裁量權。

紐約市近年陷入住房危機，遊民所人滿為患，租金水平屢創新高；霍楚此前提出十年內新增80萬套住房的計畫，她在州情咨文中提出更多細節，設立「紐約住房協定」(New York Housing Compact)，要求全州每個市鎮都將收到州府設定的三年新增住房目標；其中，在大都會運輸署(MTA )服務範圍內的城鎮，三年內新增住房須增加3%，MTA服務範圍外的地方則須增加1%；如果地方未能達成目標，州府將介入，快速批准多家庭住宅項目。

同時，由於為地產商建設可負擔住房提供稅務激勵的421-a項目已經到期，霍楚將提出類似替代項目，繼續鼓勵地產商開發可負擔房屋。

目前美國通膨仍在加劇，底層民眾生活成本日益增加，霍楚提出，希望將最低時薪和西北部地區消費者物價指數(CPI)連動，如果CPI今年上漲3%，來年工資也應增長相同比率。

目前的最低時薪由州議會設置，紐約下州地區最低為15元；如果霍楚的提議得以實施，將讓最低時薪的決定權脫離州議會掌控；此前已有不少進步派州議員提出提高最低時薪，包括眾議長希士提(Carl Heastie)。

紐約市自新冠疫情以來治安不斷惡化，民眾尤其希望收緊2019年過度放鬆的保釋制度，這也成為去年州長競選的頭號議題。不過，霍楚在州情咨文中並未表態大幅收緊保釋制度，只是進一步增加法官的自由裁量權；目前的保釋制度禁止法官在審判前對大部分輕罪和非暴力重罪設保釋金，霍楚提出，對於可以設保釋金的案子，她希望去掉要求法官採取「最低限制」措施，確保嫌犯出庭的條款，因為該條款對法官造成混亂，廢除這一條款後，法官設保的自由度將增加；而對於不能設保的案件，「最低限制」措施仍然有效。

對於執法部門一直抱怨的累犯問題，霍楚在州情咨文中也未有更多著墨；她強調，取消「最低限制」措施的政策不會導致監獄人數增加；此外，她還提出將投資超過10億元用於增加心理健康資源、增加州警層級和編制、提供資金增加檢察官、擴大控槍項目等。

霍楚還提出，將繼續支持MTA改善服務，但MTA目前深陷財務危機，霍楚並未明確新增財源；其他政策提議還包括保護墮胎、投資綠能、增加就業、提供更多兒童照護服務等。