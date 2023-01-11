我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

霍楚州情咨文 華裔社區反應：住房政策好 治安問題難解

記者和釗宇╱紐約報導

州長霍楚(Kathy Hochul)公布的州情咨文，聚焦住房、治安、最低工資等議題；華裔社區人士表示，霍楚提出的住房政策善莫大焉，而對於保釋改革舉步維艱也能理解，畢竟民主黨內左派力量掣肘太厲害。

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山表示，霍楚提出未來十年新增80萬套住房、為每區設定新增住房指標的政策非常好，這和市長亞當斯(Eric Adams)提出的新增50萬套住房計畫不謀而合；目前曼哈頓有很多空置辦公室，市府已提出改建計畫，「希望提供幫助，實現人人有房住的目標；比如，未來將東百老匯91號改為老人公寓。」

而對於霍楚提出的治安政策，于金山表示，目前州議會左派勢力太強，即便霍楚和亞當斯聯手，也無法撼動2019年的保釋制度法，最多只能修改，增加法官自由裁量權；「只能期待一點點改善，我對州長同情；雖然州議會大部分是民主黨，但他們是同黨不同派。」

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，霍楚無論提出怎樣的治安政策都無法讓社區滿意，主要原因也是在左派的掣肘，現在就連提名一個溫和派的法官都有困難；霍楚此前給州議員加薪，但州議員沒有領情，反而在法官提名上修理霍楚。

杜彼得說，霍楚競選時為爭取左派支持，支持了一些左派政策，導致她選後不敢太違逆；「因為左派會不斷讓她知道，這次能夠選上是因為我們，要懂得感激；對於普通民眾而言，只能調整心態，逆來順受，在生意和工作態度上配合現行政策，期待未來有所改變。」

霍楚 民主黨 亞當斯

上一則

百福同框 新春民俗文化節15日登場

下一則

霍楚發布2023年州情咨文 擬推增加住房、提高最低時薪

延伸閱讀

辦公樓改建住宅 法拉盛上榜

辦公樓改建住宅 法拉盛上榜
美國浙江溫州工商總會慶26周年 亞當斯表彰

美國浙江溫州工商總會慶26周年 亞當斯表彰
紐約客談／亞當斯為何甩鍋白思豪？

紐約客談／亞當斯為何甩鍋白思豪？
亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降
庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎