霍楚州情咨文 華裔社區反應：住房政策好 治安問題難解

州長霍楚 (Kathy Hochul)公布的州情咨文，聚焦住房、治安、最低工資等議題；華裔社區人士表示，霍楚提出的住房政策善莫大焉，而對於保釋改革舉步維艱也能理解，畢竟民主黨 內左派力量掣肘太厲害。

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山表示，霍楚提出未來十年新增80萬套住房、為每區設定新增住房指標的政策非常好，這和市長亞當斯 (Eric Adams)提出的新增50萬套住房計畫不謀而合；目前曼哈頓有很多空置辦公室，市府已提出改建計畫，「希望提供幫助，實現人人有房住的目標；比如，未來將東百老匯91號改為老人公寓。」

而對於霍楚提出的治安政策，于金山表示，目前州議會左派勢力太強，即便霍楚和亞當斯聯手，也無法撼動2019年的保釋制度法，最多只能修改，增加法官自由裁量權；「只能期待一點點改善，我對州長同情；雖然州議會大部分是民主黨，但他們是同黨不同派。」

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，霍楚無論提出怎樣的治安政策都無法讓社區滿意，主要原因也是在左派的掣肘，現在就連提名一個溫和派的法官都有困難；霍楚此前給州議員加薪，但州議員沒有領情，反而在法官提名上修理霍楚。

杜彼得說，霍楚競選時為爭取左派支持，支持了一些左派政策，導致她選後不敢太違逆；「因為左派會不斷讓她知道，這次能夠選上是因為我們，要懂得感激；對於普通民眾而言，只能調整心態，逆來順受，在生意和工作態度上配合現行政策，期待未來有所改變。」