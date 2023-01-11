文化蘇州 紐約早年 驚豔曼哈頓

華美協進社舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。左二、三為賀志明、黃屏。(記者和釗宇／攝影)

華美協進社(China Institute)近日在曼哈頓舉行「文化蘇州．紐約早年」主題文化表演和互動體驗，展示蘇州豐富的文化和歷史，約500名民眾到場體驗評彈、刺繡、崑曲等特色文化。

影音來源：記者和釗宇

本次活動是中國文化和旅遊部和中國對外文化交流協會主辦的2023年「歡樂春節」活動一部分，此前已在費城 和紐約林肯中心舉行「唐詩的回想：iSING蘇州和費城交響樂團中國新年音樂會」。活動中，華美協進社社長賀志明(James Heimowitz)表示，中國春節即將來臨，這是中國地方代表團在疫情 之後首次到訪美國，希望讓更多民眾感受中國文化，促進民間交流。

今年「歡樂春節」是蘇州主題，中共蘇州市委常委、宣傳部長金潔介紹，刺繡、崑曲、評彈等非物質文化遺產是蘇州的特色，有機會面對面欣賞，體驗會完全不同，她向賀志明贈送蘇州桃花塢，希望能和更多美國朋友交流、介紹蘇州。

中國駐紐約總領事黃屏表示，華美協進社在加強中美兩國民間交流方面貢獻巨大，「兩國人民有很多相似之處，都喜歡美食、注重家庭，有許多共同價值，都是生活在這個世界的兄弟姐妹。」

主辦方為參與民眾提供碧螺春品嘗、生肖故事講演、糖雕、包餃子 ／餛飩互動體驗等活動，著名評彈演員陳烽、謝英帶來評彈表演，蘇繡大師姚惠芬展示刺繡技藝，並開放崑曲化妝觀摩，國家一級演員沈豐英和沈國芳帶來崑曲互動演出。