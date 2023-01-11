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文化蘇州 紐約早年 驚豔曼哈頓

記者和釗宇／紐約報導
華美協進社舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。左二、三為賀志明、黃屏。(記者和釗宇／攝影)
華美協進社舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。左二、三為賀志明、黃屏。(記者和釗宇／攝影)

華美協進社(China Institute)近日在曼哈頓舉行「文化蘇州．紐約早年」主題文化表演和互動體驗，展示蘇州豐富的文化和歷史，約500名民眾到場體驗評彈、刺繡、崑曲等特色文化。

影音來源：記者和釗宇

本次活動是中國文化和旅遊部和中國對外文化交流協會主辦的2023年「歡樂春節」活動一部分，此前已在費城和紐約林肯中心舉行「唐詩的回想：iSING蘇州和費城交響樂團中國新年音樂會」。活動中，華美協進社社長賀志明(James Heimowitz)表示，中國春節即將來臨，這是中國地方代表團在疫情之後首次到訪美國，希望讓更多民眾感受中國文化，促進民間交流。

今年「歡樂春節」是蘇州主題，中共蘇州市委常委、宣傳部長金潔介紹，刺繡、崑曲、評彈等非物質文化遺產是蘇州的特色，有機會面對面欣賞，體驗會完全不同，她向賀志明贈送蘇州桃花塢，希望能和更多美國朋友交流、介紹蘇州。

中國駐紐約總領事黃屏表示，華美協進社在加強中美兩國民間交流方面貢獻巨大，「兩國人民有很多相似之處，都喜歡美食、注重家庭，有許多共同價值，都是生活在這個世界的兄弟姐妹。」

主辦方為參與民眾提供碧螺春品嘗、生肖故事講演、糖雕、包餃子／餛飩互動體驗等活動，著名評彈演員陳烽、謝英帶來評彈表演，蘇繡大師姚惠芬展示刺繡技藝，並開放崑曲化妝觀摩，國家一級演員沈豐英和沈國芳帶來崑曲互動演出。

李小姐表示帶著子女Kacy和Curtis來參加活動，她表示，這類文化展示對華裔小孩很有意義，「因為平時沒有機會參加這種活動，希望他們多感受中華文化。」

賀志明表示，希望讓更多美國民眾感受中國文化，促進兩國民間交流。（記者和釗宇／攝影...
賀志明表示，希望讓更多美國民眾感受中國文化，促進兩國民間交流。（記者和釗宇／攝影）
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和釗宇／攝影）
黃屏表示，中美我們兩國人民有很多相似之處。（記者和釗宇／攝影）
黃屏表示，中美我們兩國人民有很多相似之處。（記者和釗宇／攝影）
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和釗宇／攝影）
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和釗宇／攝影）
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和釗宇／攝影）
金潔表示，希望能和更多美國民眾交流、介紹蘇州，讓更多人了解蘇州。
金潔表示，希望能和更多美國民眾交流、介紹蘇州，讓更多人了解蘇州。
華裔民眾李小姐表示帶著子女Kacy和Curtis前來參加活動。（記者和釗宇／攝影...
華裔民眾李小姐表示帶著子女Kacy和Curtis前來參加活動。（記者和釗宇／攝影）
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。(記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。(記者和釗宇／攝影)
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和...
華美協進社8日在曼哈頓舉行「文化蘇州 紐約早年」主題文化表演和互動體驗。（記者和釗宇／攝影）

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