百福同框 新春民俗文化節15日登場

第六屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節將於15日在法拉盛登場。(記者牟蘭／攝影)

紐約華人 社團聯席會近日宣布，第六屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節將於15日(周日)在法拉盛 登場，屆時將設有燈謎，為到場民眾免費揮春、剪紙、展示百個福字同框以及帶來糖畫人與紅包燈籠等，歡迎民眾參加。

聯席會主席陳梅表示，疫情爆發後，聯席會停辦兩年民俗文化節，過去五屆都吸引數千人參加，今年五個小時的活動，將帶來京劇、太極與民族舞等表演，邀請多位民俗藝術家展示技藝，傳播中華文化，尤其讓華裔後代對自己的文化自豪。

聯席會總幹事劉豫介紹，今年邀請剪紙神通沈靜茹現場表演並免費贈送藝術品，來自中國安徽的徐秋苗展示100個福字同框技藝，還有隋亞軍帶來糖畫人、張艷秋用紅包製作燈籠以及陳淑霞帶來的立體春字等，並提供捏氣球與臉部彩繪等活動。

活動並有中國與東南亞 的小吃、年貨、珠寶設計、美容與化妝產品與酒莊專櫃等，想要參加商家可致電主辦方(646)321-8619或(718)353-7726諮詢；有興趣做義工的學生也報名參與，聯席會的菁英青年領袖計畫是聯邦認可501(c)(3)非營利組織。

聯席會創會會長黃哲操、前任會長謝剛、紐約和統會創會會長花俊雄與現任會長焦聖安、全美華人僑團聯合會主席牛紅、美國川渝同鄉會暨川渝總商會會長曾澄、美國中華知青聯合會會長王建英等與會支持。

活動地點為法拉盛喜來登大酒店二樓宴會廳，地址為39大道135-20號，時間為15日上午11時到下午4時。