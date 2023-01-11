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國際青少年聯合會 1/14辦春節晚會

記者顏潔恩／紐約報導
國際青少年聯合會的布碌崙支部主辦、康寧長青醫療中心聯名贊助的「2023年春節晚會」，定於14日在福哈明頓公園大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)
國際青少年聯合會的布碌崙支部主辦、康寧長青醫療中心聯名贊助的「2023年春節晚會」，定於14日在福哈明頓公園大道舉行。(記者顏潔恩／攝影)

由國際青少年聯合會(IFY)的布碌崙(布魯克林)支部主辦、康寧長青醫療中心聯名贊助的春節晚會，定於14日(周六)在福哈明頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)舉行，青少年團體將帶來各類精彩演出，通過舞蹈、音樂展現青春；公益活動，入場免費。

部分演出由青少年一手包辦，主辦方邀請在2022年國際文化節榮獲金獎的Memphis Belle舞蹈團、紐約知名Gracias Music School等藝術團表演，「將看到不同文化、風格，傳統與現代相結合的精彩表演。」

以關心青少年教育、心理健康為宗旨，IFY布碌崙支部部長周虹越表示，青少年需要機會展示自己，許多人在志願者的培養下敞開心扉，融入這個大家庭並參與籌備這些原創表演，特別值得期待。

部長張震則說，本次晚會是首次在布碌崙舉行的大型春節文藝活動，希望把青少年的活力、積極心態帶給社區，迎接美好的新一年；活動地點介於日落公園以及班森賀華社之間，交通方便，邀請當地的華人家庭踴躍出席。

春節晚會將於14日晚7時，在St.George社區活動中心舉行，地址是布碌崙11大道6209號；入場免費，但需持票入場，先到先坐，也可通過贊助的形式預約席位，詳情可微信至zhangzhen123us或撥電至(631) 535-1169、(347) 875-6646。

布碌崙 微信 日落公園

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