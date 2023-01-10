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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

紐約都會區遷出潮 長島2郡也入列

記者張晨／紐約報導
搬離都會區，更多人遷移二線城市尋舒適生活。(記者張晨／攝影)
搬離都會區，更多人遷移二線城市尋舒適生活。(記者張晨／攝影)

美國貨運、搬家公司「United Van Lines」近日發佈新民調研究，就全國各州的人口遷移情況進行調查，結果顯示，受疫情三年的影響，退休、想與家人更近、受疫情的生活方式改變以及目前房價等因素成為2022年人們決定搬家關鍵；而就地區來說，年輕一代也不再將紐約、新澤西等都會區域作為居住首選，人們更願意退而求其次，從昂貴的生活成本中解放，搬到低密度、更負擔得起的地區。

數據顯示，紐約、新澤西以及康州，人口遷出率均高於遷入，紐約首當其衝，整體人口異動，遷出人口占61.9%，遷入人口占38.1%；全國排名20個的遷出地區有四個來自紐約，六個來自新州，長島納蘇郡、蘇福克郡問鼎，遷出達78%，遷入22%。

都會地區的生活成本高，就遷移原因來看，紐約人遷出理由占比最高的為退休、其次為家庭和生活方式的改變；而遷入理由占比最多的為工作，人們認為在經濟形勢下滑的當下，工作成為了居住地的重要導向。

公共政策係經濟學者斯托爾(Michael Stoll)表示，該民調顯示，美國人持續大都會遷移到二、三線城市，大部分在南部，一些在西部，但甚至向東北部遷移的人數也在增加，年輕的千禧一代也不再把紐約當做最終目的地，大華府和俄勒岡州的波特蘭市成為了全國熱門的遷入地。

United Van Lines表示，這項研究強調，美國人正在從昂貴都會區搬到低密度、更能負擔的地區生活，這與疫情前「都會城市一邊倒」形成對比；但隨著新居民湧入，新熱門地區房價和生活成本也會上升。

疫情 民調 退休

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