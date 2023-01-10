肯州車禍奪命 華男團圓夢碎

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

在肯塔基州 一家中餐館當廚師的郭天文，6日晚餐館下班後，開車載工友返回宿舍，途中不幸遭遇車禍 ，和另一名西語裔工友當場身亡，年僅38歲。郭天文的紐約親屬悲痛不已，9日向美國亞總會求助，希望能幫助讓郭天文遠在中國家鄉多年未見的妻子順利赴美，見郭天文最後一面。

6日晚10時24分左右，郭天文駕駛一輛廂型車駛過肯塔基州薩默塞特郡(Somerset County)的馬丁路德金大橋(Martin Luther King Jr. Bridge)。據親友講述，當時郭天文正常行駛，一輛皮卡迎面高速駛來，郭天文閃避不及，兩車正面相撞。郭天文和車上一名45歲西語裔乘客當場死亡，另外五名乘客均受傷，其中三人傷勢嚴重，以直升機送到當地醫院接受治療。

車禍現場照片顯示，兩車撞得稀爛，面目皆非，尤其郭天文駕駛的豐田車更是慘不忍睹。表姐王女士說，郭天文到肯塔基州當地的一家中餐館當廚師已五年，事發當晚收工後，他像往常那樣駕車將工友送回宿舍，從餐館到宿舍只有五分鐘車程，眼看下橋後，右轉就能抵達，卻遭遇如此慘禍，幾乎就是命喪家門口。目前警方還在調查事故原因，不過郭天文的親屬說，他開車一直很小心，連音樂都不聽。

據介紹，郭天文來自福州市連江縣琯頭鎮。七年前他欠下近8萬元的債務隻身偷渡來美，後來申請政庇成功拿到身分，才從紐約轉往肯塔基打工。隨後，他很快為家鄉的妻子和兩個女兒申請了移民 ，目前家人的移民申請已經在望，不料天人永隔。

噩耗傳到家鄉後，郭天文的父母悲痛欲絕，他的妻子說滿眼都是郭天文的影子。她不吃、不喝、不哭，至今不相信他已經走了。親屬說，郭天文每個月給家裡寄1000元做家用，他既是父母的獨子，也是一家老小的經濟支柱，驟然離世，全家失去依靠。

出事前兩天，郭天文還給父親打電話，說過兩天休息就將錢寄回家給父母過年用，還有錢留給妻女移民用，好像在交代什麼。沒想到，兩天後就出了事。說到這裡，表姐王女士等親友已淚流滿面。