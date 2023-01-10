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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

仇恨犯罪未熄 曼哈頓檢方積案創新高

記者張晨／紐約報導
亞裔仇恨犯罪仍高，維權人士籲當局續重視。(記者張晨╱攝影)
亞裔仇恨犯罪仍高，維權人士籲當局續重視。(記者張晨╱攝影)

亞裔仇恨犯罪去年下半年似乎減弱，但一些案件親歷者和亞裔社區維權人士指，仇恨歧視案件還在發生，只是媒體關注度降低；曼哈頓地區檢察官辦公室積壓的相關案件創歷史新高，維權人士呼籲州、市府繼續提高對亞太裔社區的關注，防止類似案件進一步發生。

去年10月韓裔女子李埃斯特(Esther Lee)在曼哈頓中城A線列車中遭非洲裔男子阿爾德里奇(Michael Aldridge)辱罵「危險攜帶者」；被吐口水，辱罵「傻x、婊子」等長達數分鐘，但之中並未包含「亞裔」字眼。李埃斯特報警，並配合仇恨犯罪小組調查此案時，時任負責人科莉(Jessica Corey)認為這不是仇恨犯罪，並對受害者說，「妳真的不應該用手機拍他，因為可能觸怒了他。」此反應遭媒體爆光後，科莉在短時內便被調離仇恨犯罪小組，目前供職武器和戰術部門。

李埃斯特如今成為亞裔權益的倡導者，要求州、市府投入更多資源打擊反亞裔暴力；她說，「每都有類似的案件發生，人們需要公開談論這件事，置於聚光燈下，使市警注意到事態的嚴重。」

亞美聯盟副主席韓珠(Joo Han)表示，市將對亞裔社區支持計畫增加撥款，資金將用於提供社區組織安全培訓、和受害者支持服務。她指出，上述服務需求目前仍居高不下，項目下設的30多個小組「每周都聽到襲擊案件發生」。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，他們所處理的仇恨犯罪案件數仍處於歷史高位，截至11月底，全區正在調查46起針對亞裔的仇恨犯罪案件。

亞裔 仇恨犯罪 曼哈頓

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