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假問路真偷錢 8大道運鈔車遭殃

記者胡聲橋／紐約報導
涉案歹徒。(警方提供)
涉案歹徒。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社大通銀行門前，光天化日下，三男性歹徒分散運鈔車人員注意力，從車上偷走一個裝有30萬元現金的袋子。警方公布嫌犯照片，希望知情者提供線索。

警方稱，案件發生在布碌崙8大道交55街路口的大通銀行門口。6日下午1時左右，一輛Brink's裝甲運鈔車停在該處，往銀行送錢。運鈔車的司機坐在駕駛座上，另一人把現金袋從車裡拿出，放在車保險桿上，準備往銀行搬。兩名歹徒上前問路，趁他分心時，另一同夥迅速拿走放在運鈔車保險桿上無人看管的錢袋，徒步沿8大道向南逃離現場。另兩名嫌犯隨後逃逸，被盜錢袋裡裝著30萬元現金。

警方發言人說，沒有跡象顯示此案是監守自盜。依警方描述，偷走現金袋的男嫌偏瘦，頭戴黑色冬帽，穿著黑色連帽外套、灰色褲子和黑色運動鞋。分散運鈔車人員注意力的男子中等身材，戴白邊黑色冬帽，穿黑色帶帽外套、灰色褲子和黑色運動鞋。另一共犯中等身材，戴黑色冬帽、黑色口罩、黑色夾克、黑色褲子，黑色運動鞋和黑色背包。

警方呼籲民眾看到特徵類似的人，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

歹徒抱著錢袋逃離現場。(警方提供)
歹徒抱著錢袋逃離現場。(警方提供)
涉案歹徒。(警方提供)
涉案歹徒。(警方提供)
涉案歹徒。(警方提供)
涉案歹徒。(警方提供)

8大道 布碌崙 保險

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