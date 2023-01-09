紐約州護士協會恐罷工 市府擬應急計畫

紐約州護士協會(New York State Nurses Association)8日宣布，已經與西奈山醫院旗下兩家醫院達成暫時協議，大規模罷工 得以避免，但至截稿時間為止，仍有兩家醫院未能與護士達成協議。市消防局正製定計畫，如果罷工發生，救護車就將避開發生罷工的醫院，市應急管理辦公室(Office of Emergency Management)也將監控罷工發生後的緊急情況。

護士協會稱，除非院方同意簽署新合約，工會護士計畫從1月9日(周一)開始罷工；協會8日表示，已經與西奈山西部醫院(Mount Sinai West)和西奈山晨邊醫院(Mount Sinai Morningside)達成暫時協議，同意未來三年漲薪超過19%。

西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)也已提出相同條件，該院和布朗士 蒙特費爾醫學中心(Montefiore)截至8日晚間仍未與7100名護士達成協議，9日早6時截止，罷工就將開始；護士協會主席霍根斯(Nancy Hagans)表示，與這兩家醫院的分歧主要在增加護士人手的數量上。

西奈山醫院表示，罷工風險已經導致該醫院系統重新調配救護車、推遲擇期手術 、迫使癌症病人尋求其他治療地點，重症新生兒也被迫轉院。

此前，護士協會已經與法拉盛醫院(Flushing Hospital)、布朗士護理系統(BronxCare Health System)和布碌崙醫療中心(Brooklyn Hospital Center)達成勞資協議，而瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)已經與護士簽署為期三年的勞資合同，紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)護士已投票批准新的勞資協議。