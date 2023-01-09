4000超市商家業者發函州長市長 要求修改保釋法、攻擊店員控重罪

不少商家張貼小偷作案圖片，以示警戒。(本報檔案照)

紐約市治安狀況惡化，不少小商業者飽受犯罪之苦，數千紐約市超市、雜貨店主近日組成聯盟，將致信州長、市長，表示明目張膽的犯罪行為已經釀成危機，要求執法機構嚴打入店行竊和銷售贓物。

治安惡化，超市、雜貨店常是竊賊的最愛。(本報檔案照)

大紐約地區KeyFood、C-Town超市業者等近4000個商家，日前成立名為「保護商店聯盟」(Collective Action to Protect our Stores)組織，計畫9日致信紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)及其他民選官員，呼籲扭轉2019年保釋制度改革法案，要求檢方和法官對累犯設保，並對襲擊店員的行為控以D級重罪。

信中表示，目前盜竊金額不足1000元的案犯，基本不予起訴或逮捕；該聯盟表示，這是盜竊案數量上升的核心原因，呼籲議會修法解決，加重起訴。也希望州議會立法，將銷售贓物界定為A級輕罪，將被罰款甚至坐牢。

位於法拉盛緬街及羅斯福大道交口的雜貨店，常遭扒手偷竊玩具、飾品等。(記者鄭怡嫣/攝影)

雖然市長年終報告指治安已開始好轉，曼哈頓華埠 一商家說，「才不到7點，這條街上就全都關門。天黑以後沒人願意再做生意。」在華埠較繁華的擺也街上，業者表示，每天都提心吊膽。「要是來偷還好，就當是破財免災。更怕明搶的。」她說，附近街上遊民不少，一部分比較熟識，不構成威脅，甚至還會打招呼。不過有些明顯可能存在攻擊性。至於當局承諾的改善治安，業者苦笑，「一切只能靠自己。」

位於法拉盛 緬街及羅斯福大道交口的雜貨店「銀色世界」的華人業主表示，2017年開店至今，治安在疫情以後轉壞，擺在店內的玩具和戒指常被偷竊，一次追出門，竊賊身上還帶著刀，店家最怕的就是持刀槍搶劫威脅。隔壁的華人超市 ，也多次抓到偷竊現行犯，只能緊看商品，盼市警加強巡邏。

緬街近41大道業主陳女士表示，法拉盛人流量大，對小商家成為雙刃劍，客流商機外，害處是人流混雜，處處都有竊賊，放在店門口的年貨經常被偷，店內的耳環也遭團伙偷竊，報警即使被警方逮捕也馬上放走，呼籲加強遊民管制。此外，法拉盛街頭無證擺攤，也應整治。

商家呼籲警方加強巡邏，打擊偷竊罪案。(本報檔案照)

市警總局此前公布數據，去年共發生2萬2000起入店行竊案件，其中30%的案子是由327名累案犯作下的，意味著這些累案犯累計可能被逮捕6600次，平均每人可能被逮捕超過20次，這些累犯中一半有重罪案底，其中235人仍逍遙法外。