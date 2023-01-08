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世報新春嘉年華 疫後重啟

記者牟蘭／紐約報導
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」為期兩天，7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」為期兩天，7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)

疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日在皇后區法拉盛拉開帷幕，帶來舞台表演、民俗技藝區、年貨購物區與資訊分享區，還有幸運大抽獎，當天吸引逾650名民眾到場，華人親手製作中國結、捏氣球與兔年燈籠等，慶祝即將到來的春節；該活動將於今(8)日繼續舉辦，歡迎踴躍參加。

世報「新春嘉年華」由美國中國信託銀行(CTBC Bank)贊助，共有32個攤位展台，其中民俗技藝區可免費體驗，邀請與會者親手製作紀念品，傳承中華文化；活動在青少年團體的舞蹈下開場，州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫及其辦公室高級顧問楊愛倫，與市議員黃敏儀等均到場支持。

世報紐約社社長張宗智表示，世報往年皆會舉辦年節展與新春展活動，與華人社區共慶新年，今年的「新春嘉年華」活動是疫後首次舉辦，希望為華人社區帶來豐富與多元的社區活動，承諾世報會繼續服務華人，祝大家新春快樂，兔年行大運。

劉醇逸與金兌錫感謝世報舉辦此次活動，祝賀民眾新年快樂，並希望世報能舉辦更多活動，豐富社區民眾生活；黃敏儀表示，疫情爆發後，華社熬過艱難時刻，今年疫情趨緩，尤其在年節會看到大量民眾到訪，感慨經濟復甦，祝福民眾春節快樂。

來自海外青年文化大使協會(FASCA)的多名青年大使，當天教授民眾製作兔年燈籠，今年14歲的趙定宸表示，他四年前從台灣移民美國，剛開始也有語言問題，一年前參加FASCA，有幸能通過不同活動推廣中華文化，當日教授與會者製作燈籠。

家住在森林小丘的周女士看到「新春嘉年華」的廣告後，帶八歲的女兒共同參加，親手製作兔年燈籠與中國結等，讓在美國長大的孩子感受中華文化；今年74歲的張女士說，疫情爆發後，新春佳節家中只有她與丈夫兩人，當日到場置辦年貨，已提前感到新春佳節的熱鬧。

「新春嘉年華」8日上午10時30分到下午4時將繼續舉辦，地點為法拉盛喜來登二樓宴會廳，地址為39大道135-20號。

疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
疫後重啟的世界日報「新春嘉年華」7日吸引650多人參與。(記者牟蘭／攝影)
攤位教授民眾製作兔年燈籠。(記者牟蘭／攝影)
攤位教授民眾製作兔年燈籠。(記者牟蘭／攝影)
世報「新春嘉年華」共有32個攤位展台，其中民俗技藝區可免費體驗，邀請與會者親手製...
世報「新春嘉年華」共有32個攤位展台，其中民俗技藝區可免費體驗，邀請與會者親手製作紀念品。(記者牟蘭／攝影)
書法家在「新春嘉年華」潑墨揮春。(記者牟蘭／攝影)
書法家在「新春嘉年華」潑墨揮春。(記者牟蘭／攝影)

華人 疫情 法拉盛

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