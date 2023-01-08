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花旗球場空地願景座談 華人代表：不排除建賭場

記者牟蘭／紐約報導
7日的願景會議中，討論花旗球場周邊50英畝空地規畫。(本報檔案照)
7日的願景會議中，討論花旗球場周邊50英畝空地規畫。(本報檔案照)

為討論位於皇后區的花旗球場(Citi Field)周邊50英畝空地規畫，紐約大都會棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)7日舉辦願景座談會，逾400名皇后區居民參加，其中不乏來自各行業的華人代表；與會華人指，柯恩團隊先前透露建賭場可能性，指此案將改善周邊綠化與交通，增加就業機會，長期有利法拉盛的發展。

多位與會代表證實柯恩團隊透露建賭場可能性；美國紐約華人總商會會長徐家鵬指，建案會是一個大型娛樂中心，包含餐廳、綠色空間與多層停車場等，除地鐵外，有意開通渡輪，緩解交通擁擠；他說，大型建案將增加就業機會與政府稅收，帶動周邊如法拉盛的商業活動，長期將帶來正面效益。

柯恩團隊7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會。
柯恩團隊7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會。

從事房地產業的徐家鵬指，他希望此規畫能彰顯皇后區多族裔文化的特色，增加安保人員，成為當地的地標型建案，吸引來自全世界各地遊客到訪。

美國川渝同鄉會會長曾澄表示，這個規畫從開始就積極與社區溝通，聆聽居民的意見，指若開發周邊，將繁榮社區，提供更多就業機會；她不反對興建賭場，她以澳門為例，指當地因博彩業經濟發展較好。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，花旗球場地理位置佳，毗鄰拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，又有7號線地鐵連結曼哈頓，若能開放，將惠及華人社區； 紐約溫州同鄉會副會長、壹家地產保險經理楊若若指，若此建案落成，將有利於帶動周邊房產發展，連結以亞裔為主的法拉盛市場。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)說，柯恩還計畫在威利點(Willets Point)興建足球場與住宅等系列建案，未來將提供大量的工作機會；他指，皇后區有240萬居民，是全美第四大郡級地區，「如果政府決定在此建另一個賭場，我想這有其中道理」。

柯恩7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會聆聽社區代表意見。(記者...
柯恩7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會聆聽社區代表意見。(記者牟蘭／攝影)

柯恩團隊發言人科梅拉(Maria Comella)表示，當日的願景座談會旨在了解社區的需求，讓50英畝土地變成真正公園用地，當日收到不少寶貴意見，未來還計畫舉辦多場座談會。

對於是否興建賭場，科梅拉表示，賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)日前才發布賭牌申請許可，未來兩年可能都不能確定結果，規畫案還在聆聽階段，但指此地應有娛樂場所，可惠及居民以及法拉盛等周邊地區的經濟。

柯恩7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會聆聽社區代表意見，不乏華...
柯恩7日在花旗球場舉辦首場規畫周邊50英畝空地願景座談會聆聽社區代表意見，不乏華人代表參加。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 法拉盛 華人

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