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「娛樂場所」概念模糊 憂賭場恐加劇路段雍堵 居民反對

記者牟蘭／紐約報導
花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成為旅遊及娛樂目的地。(記者牟蘭／翻攝)
花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成為旅遊及娛樂目的地。(記者牟蘭／翻攝)

皇后區花旗球場(Citi Field)周邊50英畝土地的願景會議7日舉辦，但日前有多名當地居民抗議集會，擔憂對方提出的「娛樂場所」(entertainment venue)模糊概念會誤導公眾，日後在此修建賭場，加劇附近路段壅堵等問題。

根據先前紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)發布聲明，花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成為旅遊及娛樂目的地；對此，貝賽維權人士藍塞特(Jena Lanzetta)表示，柯恩向公共徵求意見，但未透露他的計畫將影響公園用地(Parkland)，也未闡明他想蓋賭場最終目的。

法拉盛草原可樂娜公園保護協會創辦人海倫布雷奇(Richard Hellenbrecht)表示，花旗球場附近空地是公共綠地，這50英畝土地除停車外，還舉辦嘉年華、集市以及殘疾人運動比賽等，指其稱此地「長久空置」的概念不準確。

前州參議員艾維樂(Tony Avella)曾在2017年聯合多位社區代表，提出訴訟阻擋2017年皇后發展集團在同一地點建造140萬平方呎購物中心建案，根據上訴法院的決議，這片空地不能建造公園以外的用途；艾維樂指，他會接受柯恩的意見，聆聽此次建案是否會惠及社區。

Juniper公園公民協會主席農齊亞托(Tony Nunziato)表示，賭場會從社區榨取財富，削弱周邊企業，「賭場收入基於問題賭徒，住在附近居民恐染上賭癮」；也有與會者指，這個建案落成後，會加劇范威克快速道路(Van Wyck Expressway)與白石快速路(Whitestone Expressway)壅堵問題。

柯恩發言人對此指，這50英畝土地長期空置，並非「真正的公園」，浪費社區潛力資源機會，並指團隊聆聽社區意見，周邊居民期盼獲得更多資源，「我們在舉辦一系列願景會議，直接聽取民眾意見，幫我們重新構想花旗球場周圍空間」。

花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成...
花旗球場周邊50英畝土地，將連結法拉盛與法拉盛草原可樂娜公園等周邊社區，使此區成為旅遊及娛樂目的地。(記者牟蘭／攝影)

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