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鄭永佳州眾議員資格 民主黨不再挑戰 但要追查用政府津貼交租

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議會6日發布聲明，將暫時不再挑戰共和黨籍州眾議員鄭永佳的任職資格，但將啟動他用政府津貼支付穩租公寓租金調查。(讀者提供)
州眾議會6日發布聲明，將暫時不再挑戰共和黨籍州眾議員鄭永佳的任職資格，但將啟動他用政府津貼支付穩租公寓租金調查。(讀者提供)

紐約州眾議會6日發布聲明，將暫時不再挑戰共和黨籍布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員鄭永佳(Lester Chang)的任職資格，但日後可能還會重新審查；而鄭永佳並未能鬆口氣，有關他使用政府津貼支付曼哈頓穩租公寓的租金，州眾議會表示掌握證據，將交給當局調查。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)6日發布聲明指，經過仔細審查，絕大部分成員對鄭永佳的書面證據和證詞的真實性感到疑慮，「雖然很明顯有足夠多的票數可以罷免鄭永佳，但我們現在不會這麼做」；希士提在聲明中表示，鄭永佳作為選舉的公認獲勝者，議會決定不再單方面否決選民的意願，「但州憲法允許我們，在任何時候重新審理此案。」

一些民主黨人也指出，擔憂在這節骨眼上罷免鄭永佳，令亞裔選民覺得失去代表他們的議員，引發他們強烈不滿；「我很高興可以成為第49區選民的代表，感謝州府同事們在我工作首天，給予我的祝福和建議」，鄭永佳表示，感謝所有人對他的信任，接下來兩年裡能為大眾服務，「是我的榮幸。」

希士提說，這起風波也暴露了一些選舉問題，接下來將針對相關法案研擬修改，避免類似的情況再次發生，「這將給試圖欺騙選民的人發出警告，他們絕不會放任政治操控，包括居住權。」

雖鄭永佳暫時保住議員資格，但恐怕面臨其他挑戰；在調查居址風波過程中，州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)表示掌握到「無可辯駁的證據」，指鄭永佳使用政府補貼，支付他在曼哈頓的穩租公寓的租金。

希士提透露，將把收集到的材料轉交給當局，包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室等，針對該事件進行調查。

租金 曼哈頓 罷免

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