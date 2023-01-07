紐約市5大區 新冠確診至30% 法拉盛、華埠逼近20%

紐約新冠疫情再起，法拉盛、華埠等華社陽性率已接近20%。圖為法拉盛街景。(記者許君達/攝影)

新冠病毒Omicron新型亞變異株XBB.1.5在紐約市 肆虐且傳播快速，已成為紐約等東北地區的主要感染病毒株；全市五大區中有多個社區新冠陽性率飆升至30%，像皇后區 法拉盛、曼哈頓華埠等華社陽性率已接近20%，布碌崙 (布魯克林)8大道則為15.4%。

根據市衛生局最新數據，截止6日上午，紐約市多個社區過去一周的新冠陽性率已達30%，更有超過三分之一的社區數字逾20%，而每五個社區中，就有四個社區的陽性率超過15%。

其中，以布碌崙東弗萊布士(East Flatbush)的30.43%陽性率為全市最高，再來是皇后區阿斯托利亞(Astoria)的27%，以及陽邊(Sunnyside)的25%；曼哈頓中城的地獄廚房(Hell's Kitchen)陽性率為23%；史泰登島南端查理斯敦(Charleston)、王子灣(Prince's Bay)等社區陽性率也高達25%。

新冠新變種病毒XBB.1.5在紐約市肆虐。圖為華人藥房取藥者人滿為患。(記者張心／攝影)

另外全市三個主要華社的情形也不容樂觀。皇后區法拉盛(郵編11354)過去七天的平均新冠陽性率已達19%，曼哈頓華埠(郵編10002)也同樣飆升至19%，布碌崙8大道(郵編11220)則為15.4%。

市衛生局表示，雖然全市陽性率出現大幅波動，但住院率卻未發生較大變化，直接證明疫苗接種的效用，建議市民盡快完成疫苗接種，尤其是施打最新版本的新冠疫苗二價加強針。查詢接種點，可參考https://www.vaccines.gov/，或致電(800)232-0223。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，XBB.1.5在東北地區傳播快速，其中在紐約州、新澤西州等地區，有高達80.8%確診病例為XBB.1.5；全美該數字則為61%，專家擔心全美確診人數在未來幾周仍會呈翻倍增加。

據悉，XBB.1.5已被世界衛生組織定義為目前最普遍、傳染力最強的病毒株；世界衛生組織表示，新冠病毒傳播得愈快，就愈有機會再次生成新的變體，且每一個新變體都被證實傳染力更強。

紐約市新冠數據，具體請參考：https://reurl.cc/0608X9。