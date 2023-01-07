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華裔美妝博主丈夫 手機被搶卡遭盜刷

記者張晨／紐約報導
騙搶走張蓋比丈夫手機的其中一名嫌犯，此前曾多次被捕。(市警提供)
騙搶走張蓋比丈夫手機的其中一名嫌犯，此前曾多次被捕。(市警提供)

知名美妝博主張蓋比(Gabby Zhang)日前分享她丈夫在紐約市街頭，被一群非洲裔少年騙搶手機、信用卡被盜刷，最後配合警方找到嫌犯的經過；其家住布碌崙(布魯克林)華人聚集的日落公園72分局轄區內，警方表示，此類案件近日常見，嫌犯多為在街上與目標套話，取得對方信任後搶劫，提醒民眾小心。

張蓋比表示，案件發生在約一個月之前，她丈夫在街上被三個少年搭話，然後表示要互相追蹤社群媒體；其中一人對她丈夫說：「你把手機給我，我把我的Instagram帳號輸給你」，在拿到手機後，三人便馬上逃離現場。

張蓋比的丈夫表示，這群人使用蘋果支付在不同地點購買了日用品、餐廳吃飯還打了車，在短時間內就消費了500多元，張蓋比和丈夫決定根據銀行轉款帳單揪出嫌犯，因為轉款時顯示對方的手機號，但姓名和銀行名稱，只能通過警方才能提供。

兩人之後到72分局報警後才被告知，這些人是慣犯，並且近期已經接到了不只一起報案；通過丈夫的社交帳號，張蓋比發現他們為了騙到丈夫手機後忘記已關注了丈夫的Instagram，她根據帳戶顯示的名字，查到此人以前曾因詐騙被多次逮捕。

警方根據張蓋比所提供的證據很快發出了通緝令，並在日前將其中一人逮捕。

對於丈夫被以這樣的方式騙走手機，張蓋比表示非常無奈，「我不同情他，我也不知道他為什麼要三個未成年孩子的聯繫方式，但對於是很多初到紐約還未建立提防心的人，這可能會是一個警鐘。」

手機 社群媒體 日落公園

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