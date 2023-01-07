紐約客談／州議會選舉暫歇 華人再拚市議會

2022年州議會選舉為布碌崙 (布魯克林)南區創造里程碑，從未有過亞裔 議員代表，在此次選舉一下就出了州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳兩名華人 州議員；雖鄭永佳的任職之路坎坷，但始終踏入州議會大廈宣誓就任，而欠缺證據的民主黨也改變不了局面，選擇暫時放棄。

過去參政度低的華人選民，在華裔候選人競選下，或多少受到鼓舞，無論是在投票、成為義工助競選等方面，均發揮前所未有的努力；畢竟有華人臉孔代為發聲，還是令選民感到安心。

如今州議會選舉告一段落，接下來受到矚目的布碌崙第43選區市議會選區，新一波的競爭已拉開帷幕；該選區經重畫，成為亞裔多數選區，包括日落公園以東華人聚集的社區，班森賀大部分地區和戴克高地部分地區，54%的選民是亞裔。

趁著勢頭正盛，不少華人已出來宣布競選，包括州眾議員寇頓的幕僚長莊文怡、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀，以及最新宣布參選的前第20學區委員會委員伍溢文等人。

目前來看，三人對社區都有一定的影響力，無論是曾在民選官員辦公室服務的莊文儀，為社區做事、與社區交好的陳偉儀，或是關心教育、在當地居住超過30年的伍溢文。

暫且不談更多人的加入會分化票數，隨著更多的華裔宣布參選，對於聆聽社區聲音，以及華人選民福祉勢必是利大於弊。

選舉會帶來許多擦撞，但希望參選人在期間，能夠站在選民角度著想，提出能帶來改變的政綱，成功當選後，也都能真正做到選民所想、為民謀利，才能繼續為華人參政創下更多成績，不負選民所託。