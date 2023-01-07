我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

紐約客談／州議會選舉暫歇 華人再拚市議會

紐約客談

2022年州議會選舉為布碌崙(布魯克林)南區創造里程碑，從未有過亞裔議員代表，在此次選舉一下就出了州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳兩名華人州議員；雖鄭永佳的任職之路坎坷，但始終踏入州議會大廈宣誓就任，而欠缺證據的民主黨也改變不了局面，選擇暫時放棄。

過去參政度低的華人選民，在華裔候選人競選下，或多少受到鼓舞，無論是在投票、成為義工助競選等方面，均發揮前所未有的努力；畢竟有華人臉孔代為發聲，還是令選民感到安心。

如今州議會選舉告一段落，接下來受到矚目的布碌崙第43選區市議會選區，新一波的競爭已拉開帷幕；該選區經重畫，成為亞裔多數選區，包括日落公園以東華人聚集的社區，班森賀大部分地區和戴克高地部分地區，54%的選民是亞裔。

趁著勢頭正盛，不少華人已出來宣布競選，包括州眾議員寇頓的幕僚長莊文怡、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀，以及最新宣布參選的前第20學區委員會委員伍溢文等人。

目前來看，三人對社區都有一定的影響力，無論是曾在民選官員辦公室服務的莊文儀，為社區做事、與社區交好的陳偉儀，或是關心教育、在當地居住超過30年的伍溢文。

暫且不談更多人的加入會分化票數，隨著更多的華裔宣布參選，對於聆聽社區聲音，以及華人選民福祉勢必是利大於弊。

選舉會帶來許多擦撞，但希望參選人在期間，能夠站在選民角度著想，提出能帶來改變的政綱，成功當選後，也都能真正做到選民所想、為民謀利，才能繼續為華人參政創下更多成績，不負選民所託。

華人 亞裔 布碌崙

上一則

布碌崙華聯會慶新年 8旬創辦人分享長壽祕訣

延伸閱讀

王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會 誠聘中英雙語醫療人員及其它職位

王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會 誠聘中英雙語醫療人員及其它職位
10日起 紐約客可以「滑過」曼哈頓天際線

10日起 紐約客可以「滑過」曼哈頓天際線
鄭永佳將組團隊 首重社區安全

鄭永佳將組團隊 首重社區安全
曼哈頓律師協會：州議會攻擊首席法官提名人 危害司法獨立

曼哈頓律師協會：州議會攻擊首席法官提名人 危害司法獨立
紐約客談／首席法官提名 少數族裔應表態

紐約客談／首席法官提名 少數族裔應表態

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍