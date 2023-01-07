我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

一周兩次 州環保廳查法拉盛路邊海鮮攤

記者牟蘭／紐約報導
紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)
紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)

紐約州環保廳(DEC)執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣，一名華人攤販指，執法人員已在一周內連續走訪當地兩次，當天並未罰款，只讓他盡快收攤；州環境保護廳規定，在紐約捕捉藍蟹大小有嚴格要求，若捕撈含卵母蟹必須放生，否認將面臨處罰。

影音來源：記者牟蘭

州環保廳兩名執法人員5日走訪法拉盛市中心，要求一名在緬街交富蘭克林大道(Franklin Ave)販賣比目魚、海參與藍蟹攤販收攤，執法人員對商販宣導，用塑料袋稱量海鮮的重量，隨後又走訪當地多個街口。

紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者...
紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)

這名華人商販指，執法人員已在一周內連續走訪當地兩次，他的海鮮均來自海產公司，並非自己捕撈，當天也未被處罰，對圍觀民眾回應「沒事的」，收好海產後，立即離開。

根據州環境保護廳規定，若只是娛樂捕撈藍蟹無須申請許可，每人每天限捕50隻，若捕撈含蛋母蟹必須放生，否則將面臨每隻母蟹最高達500元罰款，且硬殼藍蟹不能小於4.5吋，軟殼蟹不能小於3.5吋；若為商業捕撈需申請許可，尤其以個人娛樂目的的捕撈，一旦涉及買賣，也被視為商業捕撈。

知情人士指，這些販賣海產的小攤販於疫後在法拉盛出現，這些螃蟹與其他魚類等多數在海產公司，售賣的價格略低於超市價格，不清楚海產的具體來源。

市議員黃敏儀辦公室表示，前市議員顧雅明在2018年通過禁止法拉盛市中心擺攤法案，明確規定北方大道至三福大道間的緬街等街區禁止擺攤，其餘街區需申請執照，目前市消費者事務局主管相關事務，若攤販商品涉及走私肉類與海產等，聯邦與州府的相關部門將查收違規食品。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，街邊的攤販對合規的小商家生意帶來負面影響，尤其這些貨品來源不明，呼籲政府各機構加大整治力度，為商家帶來公平的競爭環境。

紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者...
紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華人 紐約州

上一則

「你為何不上班」 華男被訴騷擾租客

下一則

鄭永佳州眾議員資格 民主黨不再挑戰 但要追查用政府津貼交租

延伸閱讀

心臟專科潘耀強醫學博士 服務社區15載

心臟專科潘耀強醫學博士 服務社區15載
王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會 誠聘中英雙語醫療人員及其它職位

王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會 誠聘中英雙語醫療人員及其它職位
世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春

世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春
侵入大學點民宅 偷現金名表連2起

侵入大學點民宅 偷現金名表連2起
2023第三屆「國風戲采」新春音樂會　7日下午一時在法拉盛市政廳隆重舉行

2023第三屆「國風戲采」新春音樂會　7日下午一時在法拉盛市政廳隆重舉行

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成