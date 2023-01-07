一周兩次 州環保廳查法拉盛路邊海鮮攤

紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)

紐約州 環保廳(DEC)執法人員日前走訪法拉盛 街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣，一名華人 攤販指，執法人員已在一周內連續走訪當地兩次，當天並未罰款，只讓他盡快收攤；州環境保護廳規定，在紐約捕捉藍蟹大小有嚴格要求，若捕撈含卵母蟹必須放生，否認將面臨處罰。

影音來源：記者牟蘭

州環保廳兩名執法人員5日走訪法拉盛市中心，要求一名在緬街交富蘭克林大道(Franklin Ave)販賣比目魚、海參與藍蟹攤販收攤，執法人員對商販宣導，用塑料袋稱量海鮮的重量，隨後又走訪當地多個街口。

紐約州環保廳執法人員日前走訪法拉盛街頭，要求街邊擺攤售賣海產攤販停止販賣。(記者牟蘭／攝影)

這名華人商販指，執法人員已在一周內連續走訪當地兩次，他的海鮮均來自海產公司，並非自己捕撈，當天也未被處罰，對圍觀民眾回應「沒事的」，收好海產後，立即離開。

根據州環境保護廳規定，若只是娛樂捕撈藍蟹無須申請許可，每人每天限捕50隻，若捕撈含蛋母蟹必須放生，否則將面臨每隻母蟹最高達500元罰款，且硬殼藍蟹不能小於4.5吋，軟殼蟹不能小於3.5吋；若為商業捕撈需申請許可，尤其以個人娛樂目的的捕撈，一旦涉及買賣，也被視為商業捕撈。

知情人士指，這些販賣海產的小攤販於疫後在法拉盛出現，這些螃蟹與其他魚類等多數在海產公司，售賣的價格略低於超市價格，不清楚海產的具體來源。

市議員黃敏儀辦公室表示，前市議員顧雅明在2018年通過禁止法拉盛市中心擺攤法案，明確規定北方大道至三福大道間的緬街等街區禁止擺攤，其餘街區需申請執照，目前市消費者事務局主管相關事務，若攤販商品涉及走私肉類與海產等，聯邦與州府的相關部門將查收違規食品。