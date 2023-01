籌建亞太裔國家博物館 委員會增2華裔

許傑。(舊金山亞洲藝術博物館)

由國會議員孟昭文 等提出的建立亞太裔國家博物館 的提案,已由總統拜登簽字成法。近日,活躍在紐約及加州的兩名華裔 ,曾任克林頓基金會任發展總監的鄭丹尼士(Dennis Cheng,音譯)及舊金山亞洲藝術博物館館長許傑(Jay Jie Xu),被提名進入由八人組成的專家委員會,研究籌建、運營及維護該博物館。目前,委員會成員還包括紐約珠江百貨華裔總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)以及紐約市小商業局韓裔局長金德彥(Kevin Kim)曾被任命,尚有四人待任命。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛。(珠江百貨)

這項由孟昭文等提出、全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)的H.R.3525法案,在去年6月由總統拜登簽字成法,建議成立一個由八位專家組成的委員會,研究籌建全國首個亞太裔博物館的可行性,以及博物館是否應納華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下。

按法案規定,八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命,負責向總統和國會提交一份有關博物館的可行性報告及建議,調研時間約為18個月。裴洛西(Nancy Pelosi,前譯波洛西)在卸任眾議院議長前,任命八人委員會中的兩人,分別為鄭丹尼士以及許傑。

紐約市小商業局局長金德彥。(市小商業局)

目前活躍在紐約的鄭丹尼士,在斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)及倫敦政經學院(LSE)分別攻讀完經濟與政治科學學士以及國際關係碩士後,於2008年在喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的總統競選團隊出任財務總監,為競選核心團隊唯一華裔。歐巴馬任總統期間,他則擔任國務院禮賓長室副部長(Deputy Chief of Protocol),負責外國元首的正式訪問並協調由總統主持的多邊峰會,之後。他轉投克林頓基金會任發展總監。2019年,創辦公司Cheng Strategies。