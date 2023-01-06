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籌建亞太裔國家博物館 委員會增2華裔

記者鄭怡嫣／紐約報導
許傑。(舊金山亞洲藝術博物館)
許傑。(舊金山亞洲藝術博物館)

由國會議員孟昭文等提出的建立亞太裔國家博物館的提案，已由總統拜登簽字成法。近日，活躍在紐約及加州的兩名華裔，曾任克林頓基金會任發展總監的鄭丹尼士(Dennis Cheng，音譯)及舊金山亞洲藝術博物館館長許傑(Jay Jie Xu)，被提名進入由八人組成的專家委員會，研究籌建、運營及維護該博物館。目前，委員會成員還包括紐約珠江百貨華裔總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)以及紐約市小商業局韓裔局長金德彥(Kevin Kim)曾被任命，尚有四人待任命。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛。(珠江百貨)
珠江百貨總裁鄺瑛瑛。(珠江百貨)

這項由孟昭文等提出、全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)的H.R.3525法案，在去年6月由總統拜登簽字成法，建議成立一個由八位專家組成的委員會，研究籌建全國首個亞太裔博物館的可行性，以及博物館是否應納華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下。

按法案規定，八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，負責向總統和國會提交一份有關博物館的可行性報告及建議，調研時間約為18個月。裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)在卸任眾議院議長前，任命八人委員會中的兩人，分別為鄭丹尼士以及許傑。

紐約市小商業局局長金德彥。(市小商業局)
紐約市小商業局局長金德彥。(市小商業局)

目前活躍在紐約的鄭丹尼士，在斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)及倫敦政經學院(LSE)分別攻讀完經濟與政治科學學士以及國際關係碩士後，於2008年在喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的總統競選團隊出任財務總監，為競選核心團隊唯一華裔。歐巴馬任總統期間，他則擔任國務院禮賓長室副部長(Deputy Chief of Protocol)，負責外國元首的正式訪問並協調由總統主持的多邊峰會，之後。他轉投克林頓基金會任發展總監。2019年，創辦公司Cheng Strategies。

孟昭文對此表示，很高興看到博物館提案的進展，還有四人待任命，期待看到委員會全員代表，他們也體現亞太裔社區的多樣面貌。

鄭丹尼士。(國務院)
鄭丹尼士。(國務院)

博物館 華裔 孟昭文

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