曼哈頓律師協會：州議會攻擊首席法官提名人 危害司法獨立

拉薩爾。(州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)此前提名 溫和派法官拉薩爾(Hector LaSalle)擔任州上訴法院首席法官，但遭民主黨進步派州議員強烈反對；曼哈頓 律師協會(New York County Lawyers Association)華裔主席張文森(Vincent Chang，音譯)和候任主席科赫(Adrienne Koch)日前聯合發文力挺拉薩爾，稱對拉薩爾的攻擊將危害司法獨立。

張文森特和科赫日前在「紐約法律報」(New York Law Journal)網站上發表文章，稱拉薩爾是經驗豐富的法官；雖然曼哈頓律師協會從不背書或評價法官候選人，但鑑於霍楚的提名遭特定批評，協會有必要表態，因為這些攻擊將危害司法獨立。

二人表示，州長並無遴選上訴法院首席法官的絕對權力，候選名單是由兩黨成員組成的司法提名委員會(Commission on Judicial Nomination)經過全面評估確定，要點包括適任性、司法行為、能力等，最終向州長提供七位候選人；這套制度1977年寫入州憲法以來，所有州長提名的首席法官都順利通過，無論州長和參議會由哪個黨掌握，這也是紐約兩黨政治的成功之處。

文章表示，包括拉薩爾在內的所有候選人，經驗都足以擔任該職；拉薩爾目前擔任首席法官的州高等法院上訴庭第二部門，是全美最為繁忙的上訴庭，拉薩爾在這裡有十多年經驗，此前也擔任過政府司法官員和律師；如果提名通過，他還將成為紐約州首位西語裔首席法官，出於這些原因，拉薩爾的提名不應有爭議。

然而，在沒有舉行任何公聽的情況下，特定利益團體推動政治議程反對該提名，一些針對他的攻擊嘲諷還給拉薩爾貼標籤，說他是「保守派」、「反對生育選擇」，對拉薩爾超過60份法庭裁決視而不見。不過，拉薩爾作為法官，無法親自回應這些攻擊。

張文森特和科赫敦促州參議會給予拉薩爾公聽機會，州議員和媒體在沒有預設立場的情況下，全面評估拉薩爾的能力和過往經驗，在確認沒有疑問的情況下，通過這項提名。