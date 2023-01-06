喜萊莉·柯林頓任教哥大 傳授經驗

2022年5月，喜萊莉·柯林頓獲得哥倫比亞大學榮譽學位。(Photo by Bruce Gilbert╱哥倫比亞大學)

前國務卿喜萊莉 ·柯林頓(Hillary Clinton)將擔任哥倫比亞大學 教授，在該校國際關係與公共事務學院(School of International and Public Affairs，簡稱SIPA)進行全球政策、民主捍衛和女性領導力課程教授與研究。

哥倫比亞大學校長鮑林格(Lee Bollinger)5日發表聲明稱，喜萊莉將在即將開始的2023至2024學年正式加入，擔任教授的同時，也會在哥大世界研究項目(Columbia World Projects)做總統獎研究學者；此外，喜萊莉的主要工作還包括，幫助國際關係與公共事務學院召集全球各地的政治家和政策分析者，共同制定創新型政策解決方案。

鮑林格表示，自己同喜萊莉相識30年，從她是美國第一夫人、再到擔任紐約州 參議員，始終對她的能力和為人印象深刻；他認為，喜萊莉豐富的從政經驗、全球政治影響力、及兩次創紀錄的總統競選，凸顯她的經歷和才能獨一無二。