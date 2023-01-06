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合約談判陷僵局 紐約市護士大罷工倒數

記者和釗宇／紐約報導
紐約市有七家醫院仍未與護士協會達成新的勞資協議，準備削減服務。(護士協會提供)
紐約市有七家醫院仍未與護士協會達成新的勞資協議，準備削減服務。(護士協會提供)

紐約州護士協會(New York State Nurses Association)近期聲明，除非院方同意簽署新合約，紐約市上萬工會護士計畫從1月9日(周一)開始罷工；目前仍有七家醫院未與1萬2000名護士談妥，一些醫院已準備削減服務、預備臨時人員以應對人手不足，西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)甚至已開始轉運住院嬰兒、取消預訂手術。

此前，紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、李奇蒙醫學院(Richmond University Medical Center)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)已經與護士達成臨時性的三年期合約協議，避免了罷工；但是，西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore)、法拉盛醫院(Flushing Hospital)等仍未達成協議，1萬2000名護士或將罷工。

工會表示罷工是為在通膨影響下爭取更好的待遇，但各大醫院已經啟動反制措施，稱護士協會不接受院方提議，罷工將威脅病人安全。受罷工影響的西奈山旗下三家醫院日前已經致信員工，表示雖然談判有所進展，但仍需為罷工做好準備，計畫取消部分擇期手術、將大部分救護車調往其他醫院，並把正在新生兒加護病房的嬰兒轉往其他醫院，也將盡可讓病人出院。

西奈山醫院發言人表示，如果罷工發生，西奈山醫院、西奈山西部醫院(Mount Sinai West)將繼續住院服務，西奈山晨邊(Mount Sinai Morningside)則將削減急診和兒童住院服務。院方為護士提供和長老教會醫院勞資協議相當的待遇，但護士協會仍然拒絕。

布朗士蒙特費爾醫學中心也表示，工會拒絕未來三年漲薪18%、終身提供免費醫保、增加急診護士人手的提議，這些條件與長老教會醫院勞資協議相同；而且，該院面臨財務危機，2022年前九個月有1億1700萬元虧損。

工會則表示，雖然兩家醫院提出的條件與長老會醫院相仿，但仍然無法滿足增加人手的要求，因為不同醫院的人手需求不一樣。

罷工 醫學 布朗士

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