新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠病毒Omicron新型亞變異株XBB.1.5來勢洶洶，為目前傳播速度最快的新冠病毒株，且已經成為紐約等美東城市新確診病例的主要感染病毒；根據聯邦疾病防治中心 (CDC)最新數據顯示，目前紐約、新州等地，有高達80.8%確診病例為XBB.1.5，全美該數字則為61%。

CDC數據顯示，XBB.1.5在東北地區傳播快速，其中在紐約州、新澤西州 等地區，估計在上述地區的確診病例約有72.2%為感染XBB.1.5病毒，但實際上或可高達80.8%；全美預估數字為40.5%，而實際數據則為61%，且確診人數約每兩周就翻倍。

根據紐約市數據，目前新增的確診病例與去年8月的數字差不多，且已從去年12月初的高點回落，不過整體數字仍偏高；州府數據則顯示，目前全州陽性率為8.7%，為自去年8月以來的最高，在XBB.1.5的影響下，未接種疫苗 者和長島等地的再感染率也持續上升，最新數據，全州共有4350人住院，較前一日新增近390人，另外還有400多人為重症。

由於病例增加，住院和死亡人數都有上升，再加上紐約多間醫院的護士醞釀罷工，以及呼吸道融合病毒(RSV)等因素，不少人擔心疫情將再捲土重來；對此州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲，民眾應繼續保持勤洗手、戴口罩的習慣，同時在聚會或旅行前進行新冠檢測，若呈陽性則應自行居家隔離。