我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

記者顏嘉瑩／紐約報導
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠病毒Omicron新型亞變異株XBB.1.5來勢洶洶，為目前傳播速度最快的新冠病毒株，且已經成為紐約等美東城市新確診病例的主要感染病毒；根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，目前紐約、新州等地，有高達80.8%確診病例為XBB.1.5，全美該數字則為61%。

CDC數據顯示，XBB.1.5在東北地區傳播快速，其中在紐約州、新澤西州等地區，估計在上述地區的確診病例約有72.2%為感染XBB.1.5病毒，但實際上或可高達80.8%；全美預估數字為40.5%，而實際數據則為61%，且確診人數約每兩周就翻倍。

根據紐約市數據，目前新增的確診病例與去年8月的數字差不多，且已從去年12月初的高點回落，不過整體數字仍偏高；州府數據則顯示，目前全州陽性率為8.7%，為自去年8月以來的最高，在XBB.1.5的影響下，未接種疫苗者和長島等地的再感染率也持續上升，最新數據，全州共有4350人住院，較前一日新增近390人，另外還有400多人為重症。

由於病例增加，住院和死亡人數都有上升，再加上紐約多間醫院的護士醞釀罷工，以及呼吸道融合病毒(RSV)等因素，不少人擔心疫情將再捲土重來；對此州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲，民眾應繼續保持勤洗手、戴口罩的習慣，同時在聚會或旅行前進行新冠檢測，若呈陽性則應自行居家隔離。

另外政府也鼓勵民眾接種新冠疫苗二價加強針，可上vaccines.gov查找可預約接種地點，或把郵遞區號透過簡訊發送至438829，也可致電(800)232-0223查找居家附近接種點。

Omicron新型亞變異株XBB.1.5來勢洶洶，民眾擔心疫情捲土重來。圖為社區...
Omicron新型亞變異株XBB.1.5來勢洶洶，民眾擔心疫情捲土重來。圖為社區檢測站。(記者顏嘉瑩／攝影)
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(Getty Images)
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(Getty Images)

疫苗 新澤西州 聯邦疾病防治中心

上一則

合約談判陷僵局 紐約市護士大罷工倒數

延伸閱讀

「我可以強暴你」紐約亞裔女公園遇襲 遭非裔男搶劫

「我可以強暴你」紐約亞裔女公園遇襲 遭非裔男搶劫
紐約華埠信息亭歷時六年重新整修 2023續作社區指路燈

紐約華埠信息亭歷時六年重新整修 2023續作社區指路燈
XBB.1.5最強傳染魔王 占美國東北部7成病例

XBB.1.5最強傳染魔王 占美國東北部7成病例
染新變種XBB1.5傳大便失禁 紙尿褲被瘋搶 專家這樣說

染新變種XBB1.5傳大便失禁 紙尿褲被瘋搶 專家這樣說
竊GE機密 華裔工程師判刑2年

竊GE機密 華裔工程師判刑2年

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開