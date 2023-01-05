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紐約華埠信息亭歷時六年重新整修 2023續作社區指路燈

記者張晨／紐約即時報導
華埠信息亭重新整修，新年續作社區指路燈。(讀者提供)
華埠信息亭重新整修，新年續作社區指路燈。(讀者提供)

曼哈頓華埠位於堅尼路(Canal St.)和巴士打街(Baxter St.)處的信息亭自2016年由社區接管以來雖維持資金緊張，但卻一直堅持運營為遊客和需要幫助的造訪者答疑；2023年伊始，5日信息亭外拉上了黃色的施工線，華埠商改區剛剛完成粉刷工作，自疫情開始，信息亭外被因仇恨犯罪頻發貼上了「Love」(愛)，又俄烏戰爭爆發貼上了「Pace」(和平)，在今年聖誕節加上了「Joy」(喜悅)，施工完成後將加上另一詞「Hope」(希望)，意旨對未來的憧憬滿滿。

影音來源：讀者提供

2001年911事件發生後華埠百業蕭條，手握重建下城大權的「曼哈頓下城發展公司」與「九一一基金會」撥款設立探遊華埠旅業推廣計畫，華埠旅遊信息亭便是其中一個組成部分。

行政總裁陳作舟表示，該信息亭耗資21萬元建立，2004年竣工，市府專門聘請了雙語人員每天向遊客提供信息、解答問題，幫他們在華埠尋幽訪勝。

此外信息亭提供的免費地圖、觀光宣傳冊等數據也均由市府出資印製，也因地處華埠中心點，是來華埠的遊客必經之地，使得此處曾一度成為紐約市最繁忙的信息亭；直到2015年市府不再出資維持，信息亭走向破敗邊緣，商改區接手後才得以繼續運營。

陳作舟說，華埠和小意區標牌並不明顯，道路錯綜交匯，遊客很容易迷路，使此處成為社區旅遊發展不可或缺的環節；不少遊客來問哪裡有好吃的茶餐廳，還有一些居住在布碌崙(布魯克林)或皇后區的華裔民眾，也會來問診所怎麼走、或找尋道路。

如今的信息亭崗位均由商改區的實習生們負責，且每年都會對設施進行優化，陳作舟指出，四面牆體有四個關鍵詞作為裝飾，代表了疫情幾年來所經歷的種種，分別視為仇恨犯罪高發時的「Love」、俄烏戰爭爆發時的「Pace」，今年首個疫後聖誕節的「Joy」，以及下周將和人們見面的「Hope」，希望新的一年每個人都能帶著希望出發，憧憬滿滿的度過一整年。

華埠 商改區 聖誕節

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