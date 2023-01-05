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曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

記者胡聲橋／紐約報導
曲怡文在家人的陪同下宣誓就職州參議員。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文在家人的陪同下宣誓就職州參議員。(曲怡文辦公室提供)

曲怡文(Iwen Chu)4日在奧伯尼州議會大廈宣誓就任布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員。她是亞裔占多數的州參議會第17選區的首位州參議員，布碌崙首位亞裔女議員，也是州參議會中的首位亞裔女性。曲怡文將進入圖書館委員會、教育委員會、公務員和養老金委員會，以及小商業等委員會。

4日上午，曲怡文在丈夫和女兒的陪同下，於州議會大廈宣誓就職。在法官的主持下，曲怡文手按女兒手捧的聖經，莊嚴宣誓，正式就任州參議員。

曲怡文說，為布碌崙社區服務並為民眾拿出成果是她一生的榮幸。她將把南布碌崙居民關心的問題，當成自己的優先事項，就是創建一個讓孩子、老人和家人都感到自豪的社區。她說她的辦公室就是為了幫助民眾，期待在社區出色工作。

按照安排，曲怡文將擔任州參議會圖書館委員會的主席，教育、紐約市教育、高等教育三個教育委員會的成員，她還將擔任公務員和養老金委員會以及商業、經濟發展和小企業委員會的成員。

曲怡文表示，非常榮幸能擔任圖書館委員會主席。身為三個教育委員會的成員，曲怡文說她的優先事項就是倡導和保障年輕人受教育的機會，她將堅定不移地支持和倡導為公立學校提供更多資源，需要為學校的管理層、工作人員和教師提供各種工具，讓他們更好地服務下一代。

小企業和經濟發展對於南布碌崙的生計至關重要。在移民社區，英語能力有限的居民在找政府機構辦事或尋找政府提供的資源時都很困難。曲怡文認為，自己長期社區工作的經歷，和擔任政府聯絡人的背景，使她非常適合這個委員會的工作。

曲怡文說，她將利用州參議員的職位，成為民眾代言人，並為他們爭取急需的資源。她將永遠是工薪家庭和移民家庭權益的倡導者。

曲怡文和其他州參議員一同宣誓就職。(曲怡文辦公室提供)
曲怡文和其他州參議員一同宣誓就職。(曲怡文辦公室提供)

教育 布碌崙 參議員

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